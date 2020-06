A3-Ausbau bei Regensburg: Autobahn wird erneut gesperrt

Träger für neue Brücken werden aufgestellt

Grund für die Sperrung ist diesmal, dass für den Neubau der Brücke Augsburger Straße zwischen Pentling und Regensburg und den Neubau der Brücke Walhallastraße zwischen Neutraubling und Barbing Träger eingehoben werden. Die beiden alten Brücken wurden im Januar abgerissen und werden aktuell neu gebaut – mit ausreichend Platz für eine verbreiterte Autobahn.

Außerdem werden alle Fahrspuren der A3 zwischen Regensburg-Ost und Neutraubling, die derzeit über die eigentliche Fahrbahn in Richtung Passau laufen, auf die neue Trasse in Richtung Nürnberg verlegt, die bereits vorzeitig fertiggestellt ist. Ab Montag soll dann in diesem Abschnitt die Fahrbahn in Richtung Passau verbreitert werden. Diese Arbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.

Autobahndirektion empfiehlt weiträumige Umfahrung

Wegen der großen Länge der Sperrung wurden mehrere Umleitungsstrecken eingerichtet. Dem Fernverkehr wird empfohlen, den Raum Regensburg weiträumig zu umfahren: Entweder zwischen dem Kreuz Regensburg und dem Kreuz Deggendorf über die A93, die B15neu und die A92 oder von der A93 ab Schwandorf-Mitte über die B85 und die B20 bis zur A3 bei Straubing.