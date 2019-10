"A bissl was geht immer": Auf Goldsuche im Chiemgau

Im Sommer und Frühherbst bricht im Chiemgau regelmäßig der Goldrausch aus. Flüsse wie die Salzach, die Saalach, die Isar, der Inn, die Alz und die Traun führen tatsächlich Gold, wenn auch in sehr geringen Mengen. Da wartet so manches Mininugget darauf, entdeckt zu werden. Am besten geht das in dieser Jahreszeit, weil sich der Grund am leichtesten durchsieben lässt. Deshalb sind jetzt Hobby-Goldsucher unterwegs, zum Beispiel am Rettenbach bei Siegsdorf im Landkreis Traunstein.

Das müssen Goldsucher wissen

Naturschutzgebiete sind tabu. Sonst ist Goldsuchen in öffentlichen Gewässern zumeist erlaubt, solange keine Maschinen zum Einsatz kommen. Sicherheitshalber sollten Interessierte aber bei der zuständigen Gemeinde nachfragen, bevor sie ans Werk gehen.

Erster Schritt: Die ideale Stelle zum Goldwaschen finden

Ein passionierter Goldwäscher ist Hermann Limper aus Ainring im Berchtesgadener Land. Er wandert am Bach entlang, auf der Suche nach der richtigen Stelle. "Ein bissl was geht immer", sagt er. Ideal zum Schürfen sind die Innenseiten der Bäche, denn Gold ist ziemlich schwer und setzt sich dort gern, weil da das Wasser langsamer fließt. Wenn ihm ein Platz gefällt, fängt der Goldsucher an, einen Eimer Sand aus dem Bachbett zu schaufeln. Dann siebt er das grobe Material aus.