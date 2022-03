Der Kampf gegen Raser auf der A94

Bei Tempo 180 wird es den Polizisten mulmig zu mute

Bei einer Streifenfahrt auf der A94 bei Mühldorf am Inn erläutert Rudolph, was angepasste Geschwindigkeit bedeutet. Wenn viel Verkehr herrscht und Lkw oder Kurven die Sicht nach vorne einschränken, solle man auch auf der linken Spur nicht mehr als 20 km/h schneller fahren als die Fahrzeuge auf der rechten Spur.

Nur wenig später wird das zivile Streifenfahrzeug, am Ende eines Rastplatzes stehend, von einem Mercedes überholt. Er schießt förmlich an dem stehenden Streifenwagen vorbei. Geschätztes Tempo: 190 km/h. Viel zu schnell, finden die Polizisten, und beschließen, mit dem Fahrer zu reden. Doch erst einmal müssen sie ihn dafür einholen, was gar nicht so leicht ist, erklärt Reinhard Rudolph: "Wir holen nicht das letzte aus unserem Fahrzeug raus, es gibt auch eine Grenze, wo wir sagen, dass es zu gefährlich ist."

Es dauert einige Minuten, bis die Polizeibeamten den Schnellfahrer eingeholt haben. Nach einem kurzen langsameren Abschnitt im Tunnel Ampfing beschleunigt der Mercedes bei relativ dichtem Verkehr wieder. Bei Tempo 180 wird es den Beamten mulmig zu mute, doch als sie sehen, dass der Fahrer des Mercedes nun auch gegen die Mindestabstandsregel (halber Tacho) verstößt, entscheiden sie sich dranzubleiben.

Per Leuchtschriftanzeige fordern sie den Fahrer auf, an der nächsten Ausfahrt zu halten. Der junge Mann gibt an, dass er seine Großmutter besuchen will und spät dran sei. Dank seiner Einsicht kommt er mit einer Ermahnung davon. Reinhard Rudolph hofft, dass dieses eindringliche Gespräch bei dem Fahrer nachhallt und er in einer ruhige Minuten nochmal darüber nachdenkt und seinen Fahrstil künftig den Verkehrsverhältnissen anpasst.