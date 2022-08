Marodes Streckennetz: Bahn-Bezirksleiter schildert Zustände

Zugfahren auf dem Werdenfelsnetz könnte so schön sein. Von München nach Kochel, Garmisch-Partenkirchen oder Oberammergau führen die Strecken durch traumhafte Landschaften. Nur eilig haben darf man es nicht: 1.250 Zugverspätungen wegen Fahrbahnmängeln hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) für das Werdenfelsnetz berechnet - allein im Juni. "Die jüngste Entwicklung ist wirklich erschreckend", so Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der BEG, in einer Mitteilung.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Personen

Nun sind die Strecken natürlich nicht erst seit Juni marode. Und Verspätungen gibt es auch nicht nur im Werdenfelsnetz. Kaputte Schienen-Infrastruktur bremst die Züge allerorten aus. Und sogenannte Oberbaumängel, also Schäden an Schienen, Schwellen oder Schotter, waren vermutlich auch der Grund für das Zugunglück in Burgrain.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Personen – gegen wen genau, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich steht auch der Anlagenverantwortliche im Fokus. Sie sind bei der DB Netz verantwortlich für die gesamte Instandhaltung der Strecken. Dazu gehören Inspektion, Instandsetzung und Wartung.

Anlagenverantwortlicher übt Kritik an der Bahn

Einer, der die Aufgaben genau kennt, ist der Allgäuer Horst Hauser. Als Bahn-Bezirksleiter in Augsburg war er Chef von vier Anlagenverantwortlichen und auch selbst für ein Stück Strecke zuständig. Bis zu 400 Kilometer Strecke betreuen manche Anlagenverantwortliche und in manchen Fällen haften sie persönlich, wenn etwas passiert. Doch über die Mittel für die Instandsetzung verfügen sie nicht selbst. Die kommen von ihrem Arbeitgeber, der DB Netz.

Hauser sagt, für ihn und seine Kollegen sei es jahrelang schwierig gewesen, genug Geld und Personal für die Instandhaltung zu bekommen. Wie ein "Bittsteller" sei er sich vorgekommen, so Hauser: "Wir haben um Geld, Personal und Sperrpausen gebettelt", sagt er. Sperrpausen sind kurzfristige Streckensperrungen für eine Reparatur. Auch die Menge an Arbeit, die den Anlagenverantwortlichen aufgelastet wurde, sei nicht mehr zu stemmen gewesen.

Auf Kritik folgte Freistellung

Als es Hauser und seinen Kollegen zu viel wurde, informierten sie ihre Vorgesetzten - ohne Erfolg. Weil aber keine Reaktion kam, wandten sie sich mit einem Brief an die Vorstandschaft der DB Netz. Diesmal kam eine Reaktion. Aber die fiel nicht so aus wie erhofft. "Ich bin vorgeladen worden", schildert Hauser das Geschehen. "Mir wurde dann nahegelegt, ich möchte mich doch beruflich verändern." Hauser einigte sich mit dem Management darauf, die Arbeit noch übergangsweise weiterzumachen - anschließend wurde er freigestellt.

Bahn: Mittel wurden aufgestockt

Die Deutsche Bahn widerspricht Hausers Darstellung, was die Überlastung der Anlagenverantwortlichen angeht. In den vergangenen Jahren seien sowohl die Anzahl der Mitarbeitenden als auch die finanziellen Mittel gestiegen. Doch Hauser sagt, er und seine Kollegen hätten davon nichts gemerkt. Vor drei Jahren haben sie den Brief geschrieben - für seinen Bezirk, sagt Hauser, habe sich an den Problemen von damals bisher nichts geändert.

Er zieht einen Vergleich zu Italien. In Genua war 2018 eine Brücke eingestürzt, 43 Menschen starben. Vor Gericht stehen nun 59 Angeklagte, darunter Führungskräfte und Funktionäre. Hauser findet, für ein Unglück wie in Burgrain können nicht nur vier Menschen verantwortlich sein.