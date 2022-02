"Schon am Limit": Laute Warnungen vor rascher Teil-Impfpflicht

Holetschek verlangt Entschuldigung des Bundesjustizministers

Gesundheitsminister Holetschek zeigte sich zudem verärgert über die scharfe Kritik am bayerischen Vorgehen aus Berlin - insbesondere von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). "Er sollte sich eigentlich entschuldigen", forderte der CSU-Politiker. Wenn ein Bundesjustizminister von Tyrannei spreche, sei das unangemessen und ungehörig. Buschmann solle sich um die Dinge kümmern, "die ihn angehen".

Buschmann hatte am Donnerstag mit Blick auf Bayerns Vorgehen getwittert: "Im Rechtsstaat gelten Gesetze. Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern." Zugleich teilte Buschmann einen Kommentar aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit der Überschrift: "Söder gehört in politische Quarantäne."

BRK: "Stigmatisierend"

Leonhard Stärk, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), betonte, man habe von Anfang an Bedenken geäußert. Seiner Meinung nach ist der Begriff "einrichtungsbezogene Impfpflicht" irreführend: Er verwies auf Angehörige, Handwerker und andere Besucher von außen. Man rede also von einer "mitarbeiterbezogenen Impfpflicht in den Einrichtungen", das empfänden viele Beschäftigte als stigmatisierend.

Stärk appellierte mit Blick auf den Wirbel um die einrichtungsbezogene Impfpflicht "an die Politik in Berlin und manchmal auch ein bisschen hier in Bayern", noch intensiver auf die Praktiker zuzugehen. "Nehmen Sie uns vor einer solchen Regelung mit", forderte er. "Dann könnte man einiges vielleicht noch besser machen."

Söder-Vorstoß: "Keine praxistauglichen Vorgaben"

Seit Tagen tobt bundesweit ein politischer Streit um die Ankündigung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst "de facto" nicht umzusetzen. Eigentlich soll sie für den Pflegebereich ab 15. März gelten. Dem entsprechenden Bundesgesetz haben sowohl die meisten CSU-Abgeordneten im Bundestag als auch Bayern im Bundesrat zugestimmt.

Söder begründete die bayerischen Zweifel zuletzt damit, dass der Bund bisher "keine praxistauglichen Vorgaben" für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gemacht habe. Viele Juristen betonten in den vergangenen Tagen, dass Bayern ein Bundesgesetz nicht dauerhaft ignorieren könne.

