BR24Live ab 11.25 Uhr: Herrmann zu Corona-Sterbefällen in Bayern

In Bayern sind mittlerweile über 13.000 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Sind das mehr oder weniger als vor der Pandemie? Welche Auswirkungen hat Corona auf die Sterblichkeit in Bayern? Neue statistische Daten könnten nun Antworten für 2020 darauf geben.

Statistische Sonderauswertung für 2020

Das Bayerische Landesamt für Statistik legt eine Sonderauswertung zu Todesfallzahlen in Bayern für 2020 vor.

In einer Pressekonferenz am heutigen Montag ab 11.30 Uhr stellen Innenminister Joachim Herrmann und Thomas Gößl, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Statistik, diese Auswertung vor. Angekündigt wurden "belastbare Daten" zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sterblichkeit in Bayern.

Aktuell: Effekt von Impfungen

Auch wenn natürlich jeder Sterbefall tragisch sei, schrieb Innenminister Herrmann in seinem Newsletter vom 25. März 2021, so sei es doch eine gute Nachricht, dass trotz steigender Neuinfektionen die Corona-bezogenen Sterbefälle "ohne nennenswerten Anstieg auf demselben Niveau verbleiben". Dies sei nicht zuletzt wegen der Impfungen der Fall.