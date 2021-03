99 Jahre alter Autofahrer schleudert Mädchen auf Straße

Ein 99 Jahre alter Mann hat am Donnerstag ein elfjähriges Mädchen in Regensburg angefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe das Mädchen eine Straße überqueren wollen, sei vom Wagen erfasst und auf die Straße geschleudert worden.

Mädchen im Krankenhaus, Untersuchungen der Polizei laufen

Die Elfjährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, könne man noch nicht sagen, da die Untersuchungen noch andauerten, so ein Polizeisprecher. Auch der Autofahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.