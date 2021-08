95 Gegentore: Warum der TSV Böbrach trotzdem nicht aufgibt

In den sechs Fußballspielen dieser Saison hat der TSV Böbrach aus dem Landkreis Regen 95 Gegentore kassiert und nur ein einziges mal selbst ein Tor geschossen. Andere hätten da wohl schon aufgegeben. Nicht so die Erste Mannschaft der 1.600-Seelen-Gemeinde im Bayerischen Wald. Im Gegenteil: Immer mehr junge Spieler wollen den Verein retten.

Kurz vorm Saisonstart wanderten Spieler ab

Die hohen Niederlage lassen sich vor allem durch mangelndes Personal erklären: Nur zwei Wochen vor dem diesjährigen Saisonstart platzte die bisherige Spielgemeinschaft mit dem Nachbarort Kaikenried. Dort wanderten fünf Spieler in andere Vereine ab, ebenso fünf Spieler aus Böbrach und zu allem Überfluss auch noch der Trainer. Trotzdem wollte Alfons Drexler, der Vorstand des TSV Böbrach, die Erste Mannschaft nicht auflösen.

"Wenn man einmal mit der ersten Mannschaft mit dem Fußballspielen aufhört, dann ist es komplett zu Ende. Dann bekommst du nie mehr eine Mannschaft. Dafür gibt es viele Beispiel bei uns in der Region." Alfons Drexler, Vorstand TSV Böbrach

Junge Untrainierte und Altgediente zurückgeholt

Die Telefone glühten. Man holte junge Leute aus der früheren Jugendmannschaft, alle Anfang 20, die seit sechs oder sieben Jahren kein Fußball mehr gespielt hatten. Dazu weitere Neueinsteiger und ein paar Altgediente, die ebenfalls nicht aufgeben wollten.

"Ich kenne auch andere Zeiten bei dem Verein, als es besser gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz beißt man sich dann durch. Es geht um das Zusammenspielen, um das Zusammenhalten und dass man den Verein nicht hängen lässt." Spieler Mario Stern, 38 Jahre

Und so kam es, dass der TSV Böbrach hohe Klatschen kassierte, mit zweistelliger Gegentor-Zahl. Der 22-jährige Torwart Alexander Mies, ebenfalls nach langer Fußballpause wieder eingestiegen, zählte manchmal einfach nicht mehr mit, sagt er: "Ich blendete alles aus."

Aufgeben ist keine Option

Zweimal die Woche wird nun eisern trainiert unter dem neuen Trainer Franz Herzog, der trotz seiner 58 Jahre sogar zwischendurch mal auf dem Spielfeld einspringt, wenn Not am Mann ist. Für ihn und für die neue Mannschaft kommt es nicht in Frage, dass man vorzeitig die Saison aufgibt. Inzwischen hat er sogar weitere Neuzugänge, weil sich das Durchhalten positiv rumspricht.

Die Spieler lassen sich nicht unterkriegen: "Man muss nicht immer gewinnen. Wir sind eine Mannschaft, jeder versteht sich, also kann man auch miteinander verlieren." Und ein anderer Spieler sagt: "Ich finde es nicht wirklich schlimm, solange ich Spaß am Fußball habe, solange in der Mannschaft alles in Ordnung ist".

Das Geld ist knapp beim Verein

Spieler bezahlen oder gute Spieler von woanders, zum Beispiel aus dem benachbarten Tschechien, einzukaufen - wie es auch im Amateurfußball einige Vereine machen - kann der Verein nicht. Er hat keine Sponsoren und durch die Corona-Krise, durch die man seit 2020 keine Feste und Veranstaltungen abhalten darf, wird das Geld immer weniger.

Respekt von Gegnern und Zuschauer

Bei den gegnerischen Mannschaften steigt die Bewunderung für die Truppe, die auch am Sonntag wieder 0:12 gegen den SV Achslach verloren hat.

"Ich muss das respektieren, dass die das so durchziehen. Andere Vereine und andere Mannschaften hätten wahrscheinlich schon längst aufgehört." Johannes Venus, Mannschaftsbetreuer des SV Achslach

Und auch die Zuschauer buhen den TSV Böbrach nicht aus: "Sie tun mir zwar in gewisser Weise leid. Aber ich finde es auch gut, dass sie es durchziehen, weil das zeugt ja auch von Sportsgeist". Ein anderer Zuschauer sagt: "Sie haben ja wieder komplett bei Null angefangen. Das wird jetzt ganz interessant zu beobachten".