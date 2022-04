95. Geburtstag: Emeritierter Papst bekommt Video-Glückwünsche

Zu seinem 95. Geburtstag nutzt Papst Benedikt XVI. auch die Möglichkeiten der modernen Technik: Aus Rickering bei Deggendorf bekommt er die Glückwünsche seiner niederbayerischen Verwandten per Video.

Von Verwandten mit einer Videobotschaft überrascht

Die 72-jährige Maria Messerer sagt dem BR: "Erzbischof Georg Gänswein hat organisiert, dass wir dem Heiligen Vater mit einer Videobotschaft zum Geburtstag gratulieren. Die ist schon unterwegs, aber er weiß nichts davon." Eigentlich sind es mehrere Videobotschaften, die die in ganz Süddeutschland verstreut lebenden Messerer-Verwandten nach Rom geschickt haben. Die jüngeren Familienmitglieder, die Messerer-Kinder und –Enkel, haben dabei die älteren, darunter den in Simbach am Inn lebenden Geistlichen Alois Messerer, beim Umgang mit dem Handy unterstützt. Die einzelnen Videoschnipsel werden in Rom dann zu einem Geburtstagsvideo für Benedikt XVI. zusammengefügt. Am 95. Geburtstag, dem Karsamstag, bekommt der Jubilar das Video dann vorgeführt.

Besuche der Verwandten in Rom sind selten geworden

Maria Messerer sagt, dass die Familie bis heute guten Kontakt zum berühmten Verwandten in Rom pflegt. Regelmäßig werde bis heute mit ihm und der ihn pflegenden Schwester Birgit telefoniert. Maria und Anton Messerer aus Rickering bei Deggendorf sind beide 72 Jahre und weiterhin aktiv. Sie sind seit dem Tod von Domkapellmeister Georg Ratzinger die nächsten Verwandten, mit denen er engen Kontakt pflegt. Besuche in Rom sind selten geworden. Anton Messerer hat daran gute Erinnerungen: "Freilich ist das anders, wenn man plötzlich vorm Papst steht. Das ist ein wenig ungewöhnlich, wenngleich es der Verwandte ist. Aber im Gespräch war es das Gleiche."

Die engsten Verwandten Joseph Ratzingers

Die Messerers sind die engsten Verwandten von Joseph Ratzinger. Ratzingers Vater und der Großvater von Anton Messerer waren Brüder. Der Vater des Papstes ist in dem stattlichen, liebevoll renovierten Bauernhaus von 1776 geboren. Bis heute betreiben die Messerers hier ihre Landwirtschaft. Sie leben von der Hühnchenmast. Ein schön gerahmtes Foto des alten Hauses haben sie dem Papst schon mal als Geburtstagsgeschenk mitgebracht.

Das Bistum Passau teilte dem BR mit, dass eine ganze Reihe von persönlichen und Video-Botschaften aus dem Bistum zum 95. Geburtstag von Benedikt XVI. nach Rom unterwegs seien, darunter eine von Franz Haringer, dem theologischen Leiter des Geburtshauses des Papstes in Marktl im Landkreis Altötting. Bischof Stefan Oster feiere den Geburtstag Benedikts am Ostersonntag Abend mit einer Messe in Marktl.