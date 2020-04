94 Prozent der Bayern in der Corona-Krise zufrieden mit Söder

Sattes Plus für die CSU

Die hohe Akzeptanz für das Krisenmanagement der Staatsregierung und Zufriedenheit mit Söders Arbeit wirkt sich auch auf den Zuspruch für die CSU aus: Die Christsozialen kämen laut dem BR BayernTrend, der wegen der Corona-Krise außerordentlich erhoben wurde, derzeit auf 49 Prozent. Das ist ein Plus von 13 Prozentpunkten gegenüber Januar und der beste Wert seit Januar 2014. Damit erhielte die CSU, die in Bayern gegenwärtig mit den Freien Wähler regiert, eine absolute Mehrheit.

Die SPD legte zwei Punkte auf 10 Prozent zu - alle anderen Parteien verloren im Vergleich zu Januar an Zustimmung: Die Grünen kämen derzeit auf 17 Prozent (minus 8 Punkte), die Freien Wähler auf 8 Prozent (minus 2 Punkte) und die AfD auf sechs Prozent (minus vier Punkte). Die FDP kann als einzige im Landtag vertretene Partei nicht ausgewiesen werden, weil sie unter drei Prozent liegt - die Liberalen sind daher bei den "anderen" Parteien dabei.

Der BR BayernTrend extra

Dem BR-BayernTrend extra liegt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap bei 1.003 Wahlberechtigten in Bayern zugrunde (Befragungszeitraum: 2. bis 6. April). Alle weiteren BayernTrend-Ergebnisse sowie Reaktionen in Kürze hier auf BR24 sowie heute Abend ab 21.00 Uhr im BR Fernsehen in "Kontrovers".