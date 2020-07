94-Jähriger in Amberg vermisst

Seit Donnerstagvormittag wird der 94-jährige Alfons Säckler aus dem Mosacherweg in Amberg vermisst. Wie die Polizei mitteilt, blieben umfangreiche Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg. Jetzt setzen die Beamten auf die Öffentlichkeit.

Vermisster eventuell in "hilfloser Lage"

Der Vermisste leidet unter beginnender Demenz und gilt als "sturzgefährdet". Es ist also nicht auszuschließen, dass er sich deshalb irgendwo in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei.

Senior verließ am Vormittag sein Wohnhaus

Der 94-Jährige ist 160 Zentimeter groß und schlank. Er hat dünne, graue Haare und trägt seinen Scheitel links. Eine Brille hat er selten auf. Als er gegen 10.15 Uhr das Haus verlassen hatte, trug er eine silbergraue Jacke und schwarze Klettschuhe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnumer 09621/890-0 entgegen. Wer den aktuellen Aufenthaltsort kennt, soll bitte den Polizeinotruf 110 wählen.