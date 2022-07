94-jährige Kulmbacherin um wertvollen Schmuck betrogen

In Kulmbach ist es Betrügern erneut gelungen, eine Seniorin unter Vorspiegelung falscher Tatsachen um ein Vermögen zu bringen. Laut Polizei erhielt die 94-Jährige am Dienstagvormittag den Anruf eines angeblichen Dr. Andreas Lindemann. Dieser behauptete, dass die Tochter der Seniorin in einen Unfall verwickelt sei und dabei ein Kind gestorben wäre. Für die Freilassung ihrer Tochter solle sie eine Kaution entrichten. Ein Treffpunkt für die Übergabe wurde vereinbart.

Fremde Frau verschwindet mit Goldschmuck

Kurz nach Mittag traf sich die überrumpelte Seniorin in der Basteigasse in Kulmbach mit einer ihr unbekannten Frau. Sie habe der Fremden ihren Goldschmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro übergeben, so die Polizei. Die Frau soll sich damit zu Fuß entfernt haben. Sie trug dunkle, lange Haare, ein schwarzes T-Shirt, Jeans, weiße Sneaker sowie eine auffällige, pinkfarbene Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.