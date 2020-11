92 Neuinfektionen und ein Todesfall im Landkreis Haßberge

Die so genannte 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Haßberge liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 253,60 und damit weiterhin am höchsten in Unterfranken. Das zuständige Gesundheitsamt meldet über das Wochenende 92 Neuinfektionen und einen Todesfall.

Ein 89-jähriger Mann, der an einer schweren Vorerkrankung litt und positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist bereits am Freitag verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der im Landkreis im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion Verstorbenen auf neun.

Zehn Infizierte im Krankenhaus

Insgesamt wurden mittlerweile 852 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 507 davon sind bereits genesen. Demnach sind aktuell noch 336 Personen im Landkreis Haßberge infiziert. Zehn Patienten werden stationär im Krankenhaus behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In häuslicher Isolation befinden sich 1.569 Personen.

Infektionen in allen Altersgruppen

Das Ausbruchsgeschehen ist laut Landratsamt weiterhin diffus, die Neuinfektionen treten in allen Altersgruppen und über den gesamten Landkreis verteilt auf. Ein Großteil der letzten Infektionsfälle geht auf die Testung von Personen zurück, die sich bereits in Quarantäne befanden, weil sie direkten Kontakt zu einem Infizierten hatten. Dazu kommen Infektionen in Schulen und Kindergärten sowie Ansteckungen am Arbeitsplatz und im familiären Bereich.

Besuchsverbot in Kliniken

Das Arbeitsaufkommen im Gesundheitsamt Haßberge ist laut Landratsamt derzeit sehr hoch, es könne zu Verzögerungen kommen. Der Krisenstab der Haßberg-Kliniken hat nun ein generelles Besuchsverbot beschlossen. Ausnahmen gelten nur für werdende Väter, die bei der Entbindung dabei sein dürfen, sowie für Schwerstkranke und Patienten am Lebensende. Hier sind Besuche nach Rücksprache mit dem zuständigen Arzt möglich.