92 Jahre alte Frau überlebt Corona-Erkrankung

Als Waltraud Sauer aus Rimpar (Lkr. Würzburg) Anfang April die Info erhält, dass ihre Mutter Helene Zürrlein mit dem Coronavirus infiziert ist, weiß sie, wie schlecht die Chancen stehen. 92 Jahre ist Helene Zürrlein alt, vorerkrankt. Sie lebt im Würzburger Hans-Sponsel-Haus, das besonders früh vom Coronavirus betroffen war. Doch die Seniorin übersteht die Krankheit. Eine wachsende Zahl ihrer Mitbewohner scheint inzwischen ebenfalls über den Berg zu sein.

Familie befürchtet schweren Krankheitsverlauf

Helene Zürrlein befindet sich in häuslicher Pflege, als sie Ende Februar einen Schlaganfall erleidet. Daraufhin kommt sie ins Heim, mit erheblichem Sprachverlust. Bereits vor 25 Jahren ist Helene Zürrlein an Darmkrebs erkrankt, im Zuge dessen verliert sie eine Niere. Tochter Waltraud Sauer arbeitet als Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie. "Man musste bei meiner Mutter davon ausgehen, dass so jemand das eigentlich nicht überleben kann", sagt sie. Weil Sauer und ihre Familie es immer noch nicht so ganz fassen können, wollen sie die Geschichte nun erzählen. Auch die "Main-Post" hatte bereits darüber berichtet.

Hans-Sponsel-Haus besonders betroffen

Bei Helene Zürrlein bleibt es bei einem milden Verlauf. Nach vier Tagen steigt ihre Körpertemperatur leicht an. Nach insgesamt neun Tagen ohne weitere Symptome schöpft ihre Familie langsam Hoffnung. Vergleichbare Verläufe kennt Einrichtungsleiter Jürgen Görgner inzwischen gut, nicht immer mit ähnlich gutem Ausgang.

"Es waren Zahlreiche, die mit der positiven Testung keine Symptome gezeigt haben. Nachdem jedoch die ersten Symptome da waren, ging es häufig sehr schnell in einen sehr schweren Verlauf über." Jürgen Görgner, Einrichtungsleiter