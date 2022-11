900.000 Euro ergaunert – Mutmaßliche Ebay-Betrüger in U-Haft

In Zusammenhang mit Warenbetrug über Ebay-Kleinanzeigen in großem Stil ist der Kripo Schweinfurt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Durchbruch gelungen: Drei Männer im Alter aus dem Raum Schweinfurt befinden sich seit Anfang November in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf lautet gewerbsmäßiger Bandenbetrug in zahlreichen Fällen.

Bereits seit Ende 2020 hatte die Kripo Schweinfurt Ermittlungen gegen eine neunköpfige Gruppe aus dem Raum Schweinfurt wegen des Verdachts der Geldwäsche durchgeführt. Ihnen wird vorgeworfen, Bankkonten eröffnet und die Zugangsdaten ohne Kenntnis der tatsächlichen Verwendung an Dritte weitergegeben zu haben. Offenbar waren die zwischen 20 und 26 Jahre alten Beschuldigten über einen Snapchat-Account zur Eröffnung der Bankkonten gegen Bezahlung angeworben worden.

Nicht vorhandene Ware zum Kauf angeboten

Konkret ging es hierbei darum, hochpreisige Waren wie etwa Playstations oder Grafikkarten auf der Internetauktionsplattform eBay-Kleinanzeigen zu inserieren und die Verkäufe - ohne tatsächliche Leistungsbereitschaft - über die Konten der Geldwäscher abzuwickeln.

Die Platzierung der Waren erfolgte überwiegend über bereits bestehende Nutzer-Accounts Dritter, die hiervon keine Kenntnis hatten. Die Zugangsdaten und Passwörter zu den Accounts waren offenbar im Vorfeld durch unbekannter Hacker abgegriffen worden. Insgesamt waren auf den Konten fast 2.000 Zahlungseingänge für vermeintliche Warenkäufe nachzuweisen, was einer Gesamtsumme von mehr als 900.000 Euro entspricht.

Die Geschädigten, die das Geld gutgläubig auf die Konten der Geldwäscher überwiesen und nie Ware erhalten hatten, stammen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Spur führte die Ermittler in den Raum Frankfurt

Insbesondere zur beweiskräftigen Aufarbeitung der Betrugsfälle wurde bei der Kripo Schweinfurt eigens eine Ermittlungskommission gegründet. Im Zuge der Ermittlungen kristallisierten sich drei Männer aus Frankfurt im Alter von 19 und 20 Jahren als mutmaßliche Hintermänner heraus. Ihnen wird vorgeworfen, sich zur gemeinsamen und massenhaften Begehung von Warenbetrugstaten zusammengeschlossen zu haben.

Die Ermittler stießen auf mehr als 100 Kontoverbindungen, die von den drei aus Frankfurt stammenden Haupttatverdächtigen mutmaßlich bei Warenbetrügereien verwendet worden waren. Dem Ermittlungsstand nach wurde das betrügerisch erlangte Geld von den Tatverdächtigen bei Fernreisen, zum Kauf von Markenkleidung, bei der Anmietung von Nobelkarossen und generell für einen luxuriösen Lebensstil verbraucht.