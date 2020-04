90 Verstöße gegen Corona-Beschränkungen in Unterfranken

Feiern, Grillen und Alkohol: Allein am Mittwoch meldet die unterfränkische Polizei 90 Verstöße gegen die Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen. Laut Polizei beläuft sich die Gesamtzahl der Anzeigen auf rund 40 Fälle im Bereich Mainfranken, auf rund 30 Fälle im Bereich Main-Rhön und auf rund 20 Fälle am Bayerischen Untermain.

Grillparty und Alkohol im Freien

In Ochsenfurt im Landkreis Würzburg haben sich am Mittwochabend sechs junge Erwachsene vor einem Haus getroffen, Bier getrunken und Pizza gegessen. Die Polizei musste auch im Würzburger Stadtteil Frauenland eingreifen. Dort hatten mehrere junge Leute ebenfalls im Freien gefeiert. In Salz im Landkreis Bad Kissingen wurde die Polizei gerufen, weil fünf Personen eine Grillfeier auf einem Privatgrundstück veranstaltet haben.

Am Pompejanum in Aschaffenburg haben sich drei Männer ohne den nötigen Sicherheitsabstand auf einer Wiese niedergelassen und Alkohol getrunken. Neben einer Anzeige erhielten sie einen Platzverweis.

Bei Kontrollen auf Rauschgift gestoßen

In Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) ertappte die Polizei zwei 18-Jährige dabei, wie sie sich heimlich trafen. In einem Fall handelte es sich bereits um den sechsten Verstoß, im anderen Fall um den dritten Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Polizei nahm die Männer in Gewahrsam. Sowohl in Volkach (Lkr. Kitzingen) als auch in Weilbach (Lkr. Miltenberg) konnte die Polizei im Zuge von Kontrollen wegen der Pandemie größere Mengen Drogen sicherstellen. In einer Wohnung in Volkach handelte es sich um Amphetamin, in Weilbach fand die Polizei 80 Gramm Marihuana.

Die unterfränkische Polizei bittet die Bevölkerung erneut darum, sich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten: "Bitte bleiben Sie zu Hause! Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur beim Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu gehört zum Beispiel seinem Beruf nachzugehen, ein Arztbesuch und zum Einkaufen zu gehen." Die genauen Bestimmungen findet man hier.

