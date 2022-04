90 Ukrainer an Uni Bamberg – Bayreuth vergibt Stipendien

An der Universität Bamberg werden mit Beginn des Sommersemesters am Montag 90 Studentinnen und Studenten aus der Ukraine ihr Studium aufnehmen oder fortsetzen. Sie seien bereits eingeschrieben, teilte die Universität mit.

Wissenschaftler und Studierende aus der Ukraine in Bamberg

Weitere Studierende, die ihr Land verlassen mussten oder ihr Studium in der Ukraine nicht fortsetzten können, werden in den nächsten Wochen hinzukommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Unbürokratisch könnten sie sich immatrikulieren. Informationen für Studierende aus der Ukraine gibt es auf der Website der Universität Bamberg.

Die Universität Bamberg will auch ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die durch den Krieg in Not geraten sind, unterstützen. Forscherinnen und Forschern aus der Ukraine werden Gastaufenthalte ermöglicht.Derzeit sind nach Angaben der Universität sechs ukrainische Wissenschaftler und Forscherinnen in Bamberg tätig, weitere stehen mit Professorinnen und Professoren in direktem Kontakt.

Zu Beginn des Sommersemesters sind an der Universität Bamberg 11.483 Studierende eingeschrieben, davon 722 Erstsemester. Der Frauenanteil liegt bei 60 Prozent.

Uni Bayreuth vergibt Stipendien an Forscher

Auch an der Uni Bayreuth will man Wissenschaftler aus der Ukraine unterstützen. Ohne ein gutes Netzwerk würden Forschende schnell ins Abseits geraten, erklärt der Präsident der Universität Bayreuth, Stefan Leible, auf der Website der Hochschule. Seine Einladung: "Wir bieten ukrainischen Kolleginnen und Kollegen für die erste Zeit einen sicheren Hafen, um in unserer Region anzukommen und an der Universität neue Kontakte zu knüpfen." Konkret handelt es sich um Hilfestellungen bei der Wohnungssuche und um Stipendien, welche die Uni unter dem Namen "Bayreuth Bridge for Science" vergibt. Die Brücken-Stipendien sind zeitlich begrenzt und werden von der Rainer-Markgraf-Stiftung und der Adalbert-Raps-Stiftung mitfinanziert.

Zudem bietet die Uni Bayreuth Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine an, an denen etwa 60 Studierende teilnehmen. Auch weil Bayreuth – im Gegensatz zu Bamberg – keinen Schwerpunkt im Bereich Osteuropawissenschaften habe, beschränke sich die Zahl der Studenten aus der Ukraine an der Uni Bayreuth derzeit auf etwa 20, so ein Sprecher auf BR-Nachfrage. Diese waren bereits vor dem Krieg in Form von Erasmus-Programmen an der Hochschule und haben die Hilfsaktionen der Uni für die Geflüchteten mit initiiert.