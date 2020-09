90 Prozent Ausfall im Aschaffenburger Busverkehr durch Streik

"Zumindest den Schülerverkehr am Vormittag konnten wir aufrechterhalten - das hatte oberste Priorität und das wollen wir auch am Mittag bei Schulschluss erreichen", so Frank Daniel, der bei den Aschaffenburger Stadtwerken für den ÖPNV zuständig ist. Die Bilanz des bisherigen Tages: Seit Streikbeginn kurz nach vier Uhr sind bisher rund 90 Prozent aller Fahrten der Aschaffenburger Verkehrsgesellschaft ausgefallen. Das werde sich Daniel zufolge bis Mitternacht auch nicht ändern.

Aktuell beteiligen sich 46 Mitarbeiter am Streik auf dem Betriebshof der Stadtwerke. Die Zahlen schwanken je nach Schicht, so Gerald Burkard, Verdi-Streikleiter in Aschaffenburg. Verdi wolle mit der Maßnahme klar machen, wie ungerecht die unterschiedliche Bezahlung der Busfahrer hier in Aschaffenburg ist.

"Früher war die Verkehrsgesellschaft der Aschaffenburger Stadtwerke im kommunalen Arbeitgeberverband und es galt der Tarifvertrag Nahverkehr Bayern (TVN), doch der ist ein auslaufendes Modell. Die GmbH ist inzwischen zum Landesverband bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) gewechselt und der hat einen anderen Tarifvertrag, sprich: Hier wird weniger gezahlt." Gerald Burkard, Verdi

Laut Stadtwerken wird die Mehrheit der insgesamt 150 Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag des LBO bezahlt, er gelte für rund 80 Beschäftigte. Verdi spricht von einer "himmelhochschreienden Ungerechtigkeit". Gerald Burkard: "Es kann nicht sein, dass die Busfahrer für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden – die Altfahrer bekommen mit 14,50 Euro Einstiegsgehalt nicht nur mehr Geld, sondern auch eine Altersversorgung aus dem öffentlichen Dienst. Die Fahrer, die nach dem Tarif des LBO bezahlt werden, bekommen knapp 13 Euro und müssen sich selbst um eine Altersversorgung kümmern."

"Streiktag ist erst der Anfang!"

Deshalb fordert Verdi unter anderem 3,50 Euro mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von 18 Monaten und kündigt an: Diese Streiks sind nur der Anfang. "In Aschaffenburg haben wir der Arbeitgeberseite signalisiert, dass wir von Streiks absehen würden, wenn die GmbH nach TVN bezahlen würde, so Gerald Burkard von Verdi. "Doch das wurde abgelehnt. In Rheinland-Pfalz bekommen Busfahrer jetzt 15 Euro die Stunde und eine Einmalzahlung von 1.500 Euro – in Baden-Württemberg bekommen die Busfahrer laut Tarifvertrag knapp 17 Euro pro Stunde als Einstiegsgehalt. Also ist in Bayern mit knapp 13 Euro noch viel Luft nach oben", so Burkard.

