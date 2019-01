90 Jahre Tempo-Taschentuch: Als Franken die Nase vorn hatte

In grauer, also nicht sauerstoffgebleichter Vorzeit waren Taschentücher im europäischen Kulturkreis etwas für die bessere Gesellschaft. Wer ein kleines Tuch, dass in eine Tasche passte, sein Eigen nennen konnte, war privilegiert. Seit der Antike waren diese Tücher bekannt, zunächst aus Leinen hergestellt, ab dem Mittelalter auch aus Stoff. Sie wurden für alles Mögliche verwendet. Außer zum Naseputzen.

Früher war Schnäuzen Handarbeit. Adel wie Tagelöhner schlonzten schlicht in die Hand, die Finger wurden anschließend an Wams oder Hemd abgewischt. So, wie es gelegentlich heute noch bei Fußballern auf dem Platz zu beobachten ist – mit einem oder zwei Fingern, ausblasend und nicht mit der Hand, mit der später gegessen oder der nichtsahnende Nächste begrüßt wird –, war es nur in höheren Ständen Usus.

"Als noch das erste Menschenpaar | Vergnügt im Paradiese war | Da brauchte es kein Taschentuch | Die Welt war voller Wohlgeruch" Eugen Roth aus 'Kleine Buch vom Taschentuch', 1954

Irgendwann wurde es dann üblich, für die nasale Notdurft ein Taschentuch zu benutzen, und nach und nach verbreitete sich diese Angewohnheit durch die gesellschaftlichen Schichten. (T)rotzdem besaßen selbst Könige nur eine Handvoll Nasentücher, die noch lange Zeit als Luxusgegenstand galten. Erst im 19. Jahrhundert wurden sie zu einem Alltagsgegenstand.

Richtiger Riecher

Natürlich mussten die Stofftücher alle Nase lang gewaschen werden – eigentlich. Aus Gründen der Ästhetik, schließlich nahmen vor allem Tücher von Tabakschnupfern mit der Zeit eine unaussprechliche Färbung an. Zudem war vor allem die Hygiene war ein Problem. In warmen Hosentaschen und angesichts der – was zu befürchten ist – permanenten Grundfeuchtigkeit vermehrten sich Bakterien in Taschentüchern rasant und sorgten ständig für gefährliche Selbstansteckung.

Unhygienisch, unansehnlich, aufwendig zu reinigen – kurz: Stofftaschentücher waren Rotz. Auch als schon Autos fuhren, Flugzeuge flogen und Radios röhrten, lief es für die Nase wie im Mittelalter. Die Lösung kam aus Franken, genauer von Oskar Rosenfelder, Mitinhaber der Vereinigten Papierwerke Nürnberg, wo auch die Camelia-Binden entstanden. Am 29. Januar 1929 meldete er seine geniale Geschäftsidee beim Reichspatentamt in Berlin an: Das Papiertaschentuch.