90-Jähriger aus Wörth an der Donau vermisst

Seit Dienstag (12.05.) wird der 90-jährige August K. aus Wörth an der Donau vermisst. Da die bisherigen Suchmaßnahmen mit Hilfe mehrerer Feuerwehren, eines Polizeihubschraubers, sowie mehreren Suchhundestaffeln erfolglos waren, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe.

August K. wollte spazieren gehen

August K. soll am Dienstagvormittag sein Haus verlassen haben. Zuletzt wurde er gegen 10.00 Uhr an der Mittelschule in Wörth an der Donau gesehen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Rentner einen Spaziergang machen und war nördlich in Richtung Gschwelltal unterwegs.

Beschreibung des Vermissten

August K. wird wie folgt beschrieben: Er ist 90 Jahre alt, 1,72 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur, sehr kurze, dunkle, grau-melierte Haare und eine Stirnglatze. Er trägt blaue Jeans, ein blau-weiß-kariertes langärmliges Hemd, eine beige ärmellose Strickweste mit weißem Muster, eine dunkelbraune Jacke und eine blaue Baseballkappe.

Polizei bittet um Hinweise

Bei Hinweisen zum Verbleib des Vermissten ist die Polizeiinspektion Wörth an der Donau unter der Telefonnummer 09482/9411-0 erreichbar. Wer den aktuellen Aufenthaltsort kennt, soll bitte sofort den Polizeinotruf 110 wählen.