90-Jähriger aus Bruckmühl darf vorerst in seiner Wohnung bleiben

Er hatte Angst, dass er seine Wohnung bald verlassen muss. Jetzt darf er vorerst bleiben. Ein 90 Jahre alter Rentner in Bruckmühl wird über Weihnachten und Neujahr nicht aus seiner Wohnung zwangsgeräumt. Das erklärte das Landratsamt Rosenheim.

Baukontrolle nach Brandkatastrophe von Schneizlreuth

Gegenüber der Bild-Zeitung hatte sich der 90-Jährige äußerst besorgt geäußert, dass ihm keine Fristverlängerung seitens der Behörde zugestanden wird. Nach Auskunft des Landratsamtes Rosenheim hat eine Baukontrolle ergeben, dass der 90-Jährige nicht länger in der Wohnung, die sich einem Gewerbegebäude befindet, bleiben kann. Die Baukontrolle wurde seitens des Marktes Bruckmühl angeregt und zwar nach der Brandkatastrophe von Schneizlreuth.

Marktgemeinde will dem Rentner eine Wohnung suchen

Die Baukontrolle fand bereits 2015 statt und seitdem mussten mehrere Personen aus dem Gebäude ausziehen, so das Landratsamt. Dann habe ein Zwangsversteigerungsverfahren den Prozess verzögert, so das Landratsamt. Der 90-Jährige habe desweiteren versichert, zu seinem Sohn ziehen zu wollen. Das war aber noch nicht möglich. Das Landratsamt fasst zusammen: Eine Zwangsräumung sei in diesen Tagen nicht geplant gewesen. Fakt sei aber, dass der Mann das Gebäude verlassen muss. Die Marktgemeinde Bruckmühl sei nach wie vor bemüht, dem 90-Jährigen eine Wohnung zur Verfügung zu stellen.