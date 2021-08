90.000 Euro Corona-Hilfe kassiert – Prozess um Subventionsbetrug

Weil er zu Unrecht 90.000 Euro Corona-Soforthilfe erhalten haben soll, steht ein Mann in Würzburg vor Gericht. Dem Mann aus Salz im Landkreis Rhön-Grabfeld wird Subventionsbetrug vorgeworfen. Wie die Sprecherin des Amtsgerichts Würzburg BR24 mitteilte, wird dem Angeklagten vorgeworfen, als Geschäftsführer verschiedener Firmen im Zuge der Corona-Pandemie jeweils mehrere Anträge auf Gewährung von Unterstützungsleistungen gestellt zu haben. Er hatte dabei angegeben, die Unternehmen seien durch die Corona-Krise besonders geschädigt worden. Dabei soll er nach den Ermittlungen Liquiditätsengpässe unrichtig dargestellt haben.

Angeklagter soll achtmal Soforthilfe beantragt haben

Dem Gericht zufolge handelte es sich um acht Anträge mit einem Gesamtbetrag in Höhe von etwa 90.000 Euro Soforthilfe. In Würzburg wird der Fall aus dem Landkreis Rhön Grabfeld deshalb verhandelt, weil für Wirtschaftsstrafsachen das Amtsgericht Würzburg für die Bezirke Aschaffenburg, Schweinfurt und Würzburg zuständig ist.

Kein Einzelfall

Das Würzburger Amtsgericht befasst sich außerdem mit einem möglichen Subventionsbetrug aus Aschaffenburg. Hier soll ein Mann ebenfalls zu Unrecht Corona-Soforthilfen beantragt haben. Der Gerichtssprecherin zufolge soll sich der Angeklagte zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden haben, die nicht auf die Corona-Pandemie zurückzuführen gewesen waren. Dem Aschaffenburger wird vorgeworfen, er habe aus grober Achtlosigkeit die Voraussetzungen für die Soforthilfe nicht beachtet. Zudem soll er wahrheitswidrig die entstandenen Liquiditätsengpässe dargestellt zu haben.

Ein Ehepaar aus Stockstadt am Main (Lkr. Aschaffenburg) muss sich ebenfalls wegen Subventionsbetrugs und Beihilfe zum Subventionsbetrug vor dem Würzburger Amtsgericht verantworten. Dem Ehemann wird vorgeworfen, bei der Regierung von Unterfranken für sein Unternehmen zu Unrecht Corona-Soforthilfe beantragt zu haben. Laut Anklage besteht in diesem Fall das Unternehmen noch nicht lange genug, um die Soforthilfen in Anspruch zu nehmen. Wie die Gerichtssprecherin BR24 mitgeteilt hat, erging gegen beide Eheleute jeweils ein Strafbefehl. Dagegen haben beide Einspruch eingelegt.