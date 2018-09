9. Nordbayerische Trinkwassertagung in Lohr

Zwei Tage lang treffen sich Fachbesucher aus ganz Deutschland bei der neunten Nordbayerischen Trinkwassertagung in Lohr an der Mainlände. Erwartet werden dort über 2.000 Fachbesucher – Wassermeister, Hygieneinspektoren, Unternehmensmitarbeiter und Beschäftigte von Gesundheitsämtern. An zwei Tagen finden Vorträge zu den Themen Trinkwasseraufbereitung, Störfallmanagement und der Beseitigung von Verunreinigungen statt.

135 Aussteller informieren über sichere Wasserversorgung

Parallel zu den Fachvorträgen findet eine Messe statt. Bei der Nordbayerischen Trinkwassertagung präsentieren etwa 135 Aussteller neue Ideen und bewährte Produkte zum Thema sichere Wasserversorgung. Veranstalter ist die Lohrer Mösslein Wassertechnik GmbH und der Berufsverband Bayerische Hygieneinspektoren.