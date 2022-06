9-Euro-Ticket: VAG Nürnberg hat 100.000er-Marke geknackt

Im Kundencenter der VAG im Untergeschoss des Nürnberger Hauptbahnhofs ist es am frühen Morgen ruhig. Die zusätzlichen Mitarbeiter haben wenig zu tun. Ab und zu kommen Fährgäste und nehmen sich Informationsblätter zum 9-Euro-Ticket mit. Oder sie lassen sich beim Lösen des günstigen Fahrscheins am Automaten helfen. Seit Dienstag wird an allen Automaten der VAG das 9-Euro-Ticket verkauft.

Der Vorverkauf lief gut

"Die Nachfrage ist groß", sagt VAG-Sprecherin Elisabeth Seitzinger. Im Vorfeld wurden rund 85.000 Fahrkarten abgesetzt. Inzwischen hat die VAG bereits mehr als 105.000 der 9-Euro-Tickets verkauft. Ein schöner Erfolg für die VAG. Allerdings ist gleichzeitig der Verkauf anderer Zeitkarten wie beispielsweise der MobiCard um rund 20 Prozent eingebrochen. Die Stammgäste steigen aufs Günstig-Ticket um. Auch bundesweit ist das 9-Euro-Ticket ein Verkaufsschlager.

Pendler freuen sich über Entlastung

Zuwächse im Schüler- und Berufsverkehr sind kaum zu erwarten. Am frühen Morgen und am Vormittag fahren vor allem Menschen, die sowieso schon ein Ticket haben. Allerdings sparen die jetzt richtig viel Geld. Statt mehr als 60 Euro für ein Monatsticket im Gebiet der VAG werden in den kommenden drei Monaten nur jeweils neun Euro fällig. "Ich fahre viel zwischen Bayern und Thüringen. Ich spare, wenn ich jetzt mal weiter wegfahre und natürlich auch im öffentlichen Nahverkehr", sagt ein Pendler. Und ein Student freut sich, dass er jetzt am Monatsende mehr Geld übrig hat und er trotzdem mobiler ist als vorher.

Entspannter erster Tag in der Leitstelle

Normalbetrieb statt Ansturm an den Gleisen. Die Servicemitarbeiter der VAG stehen an diesem Mittwoch am U-Bahnsteig und passen auf, dass alles reibungslos funktioniert. Vor allem bei den automatischen U-Bahnen sind sie, wie immer an Schultagen, zwischen sieben und acht Uhr im Einsatz. Ein entspannter erster Tag, bestätigt VAG-Sprecherin Elisabeth Seitzinger: "Unsere Leitstelle hat ja den Gesamtüberblick über den Nahverkehr in Nürnberg. Die Bilder waren wie immer. Die Kollegen meinten sogar, dass tendenziell etwas weniger los war als normalerweise."

Rock und Kirchweih als Herausforderung

Das könnte sich am Wochenende ändern. Denn dann werden viele die Gelegenheit nutzen und einen Ausflug mit den Öffentlichen machen. Schließlich beginnen die Pfingstferien. Dazu kommen das Festival "Rock im Park" in Nürnberg und die Bergkirchweih in Erlangen. Für die Verkehrsbetriebe im Großraum heißt das: Um den erwarteten Ansturm zu bewältigen, kommt alles auf die Schiene und die Straße, was rollen kann.

Bilanz erst im Herbst

Ob das 9-Euro-Ticket langfristig mehr Menschen zum Umsteigen in die Öffentlichen anregen wird, muss sich zeigen, sagt Seitzinger. Die VAG analysiert die Verkehrsdaten in den kommenden Monaten jedenfalls sehr genau. Im September und Oktober wird Bilanz gezogen. "Wenn es dann auch nicht mehr so leicht ist, mit dem Fahrrad zu fahren, dann werden wir sehen, ob wir mehr Kunden haben oder nicht."