9-Euro-Ticket: Teils überfüllte Züge und Bahnsteige in Schwaben

Seit dem 1. Juni können Fahrgäste für monatlich 9 Euro bundesweit den Nahverkehr nutzen. Eine Woche nach dem Start dieses 9-Euro-Tickets hat die Pro Bahn Bezirksgruppe Schwaben eine erste Zwischenbilanz gezogen.

Demnach sei das Angebot gut angenommen worden, "mancherorts nur eben zu gut", sagt Errol Yazgac vom Fahrgastverband. Teilweise seien am vergangenen Pfingstwochenende Züge auf Strecken zu beliebten Urlaubszielen, etwa nach Lindau oder ins Allgäu, sehr voll gewesen. Manche waren sogar so überfüllt, dass speziell Gäste mit Fahrrädern nicht mehr mitfahren konnten.

Bahnsteige voller Menschen in Memmingen

Im Allgäu fiel der Start des Ikarus-Festivals am Memminger Flughafen mit etwa 75.000 Besuchern fast auf den gleichen Tag wie der Beginn des 9-Euro Tickets. Laut einer Sprecherin der Tourismusgesellschaft Allgäu GmbH waren die Bahnsteige im Memmingen "hoffnungslos" überfüllt.

Dem Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund hingegen ist von überfüllten Bussen und Bahnen in und um die Fuggerstadt am Wochenende nichts bekannt.

Pro Bahn: Überlaufene Urlaubsziele meiden

Errol Yazgac von Pro Bahn empfiehlt, sich genau überlegen, wohin man mit der Bahn reisen möchte. So solle man besser nicht zu überlaufenen Urlaubszielen fahren und lieber mal Strecken ausprobieren, auf denen weniger los ist.

Auch die Ferienzeit und die Uhrzeit sollte man im Blick haben: "Man soll zumindest etwas später los, also nicht zwischen neun und zehn, und spät zurück", sagt Yazgac. Denn morgens und nachmittags werde es besonders eng, wenn Urlauber auf Pendler treffen – zum Beispiel zwischen Augsburg und München.

Kapazitäten können nicht immer erhöht werden

Die Bayerische Regiobahn teilt mit, dass auf ihren Strecken, wie zum Beispiel Augsburg-Füssen und München-Füssen, keine Züge wegen Überfüllung geräumt werden mussten. Aber auch dort seien erheblich mehr Fahrgäste unterwegs gewesen als die Verantwortlichen geahnt hätten. Deshalb wollen sie an den Wochenenden die Kapazitäten erhöhen und Zugteile anhängen.

Zusätzliche Zugteile seien aber nicht immer möglich, sagt Errol Yazgac. So könne man auf der Strecke zwischen Memmingen und Lindau nur einteilig fahren. Der Grund: An einigen Haltestellen unterwegs seien die Bahnsteige schlicht zu kurz. Außerdem sei die Infrastruktur bei Zügen und Strecken nicht gut genug, um eine regelmäßig so hohe Nachfrage gut bedienen zu können.