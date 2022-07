9-Euro-Ticket: Mit dem Fahrrad in der Bahn, was ist zu beachten?

Die S-Bahnen in München und Nürnberg und viele Regionalzüge haben gekennzeichnete Fahrradbereiche, auch in der U-Bahn sind Fahrräder erlaubt, allerdings nicht früh morgens und am späten Nachmittag, wenn die Berufspendler unterwegs sind. In den mit Fahrradsymbolen gekennzeichneten Mehrzweckabteilen der Bahnen sollen die Fahrräder und ihre Besitzer Platz finden. Sollen, denn gerade in den Zeiten des 9-Euro-Tickets ist das nicht immer möglich, geben die Verkehrsunternehmen zu. Weil die Fahrradmitnahme kostet, ist sie oft teurer als die Fahrt des 9-Euro-Ticket-Inhabers.

Im übervollen Zug ist für Fahrräder kein Platz

Reges Treiben, gut gefüllte Züge und trotzdem geht es an einem späten Vormittag unter der Woche entspannt zu am Münchner Hauptbahnhof in Zeiten des 9-Euro-Tickets. Immer wieder laden Fahrgäste Fahrräder in Züge oder steigen damit aus und heben sie auf den Bahnsteig. Dann orientieren sie sich, wie es weitergeht. "Von Leutkirch im Allgäu sind wir gefahren, mit unseren E-Bikes, um 9 Uhr sind wir gestartet. Alles lief problemlos. Jetzt wollen wir auf dem Isar-Inn-Radweg weiter nach Salzburg", berichtet ein Paar am Starnberger Flügelbahnhof. Was ganz entspannt war für diese Reisenden, sieht am Wochenende oft anders aus, besonders auf den beliebten Strecken ganz in der Früh. Da kann es sein, dass das Fahrrad stehen bleiben muss.

Mit Fahrrad an die Seen oder in die Berge - schwierig mit der Bahn

Generell besteht kein Anspruch auf die Fahrradmitnahme, denn wenn Züge überfüllt sind, haben Fahrgäste mit Kinderwagen, im Rollstuhl oder generell Fahrgäste ohne Fahrrad Vorrang. Laut der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) stellen die Bahnen während des derzeit laufenden Umsetzungszeitraums des 9-Euro-Tickets (Juni, Juli, August) auch ein "spürbar erhöhtes Fahrradaufkommen in den Zügen fest". Dies betrifft insbesondere touristische Regionen wie zum Beispiel das Allgäu, das Altmühltal oder das Oberland. Die Unternehmen berichteten über Fälle, in denen Fahrräder aufgrund bereits stark ausgelasteter Züge nicht mitgenommen werden konnten. Die Empfehlung laute daher, "das eigene Fahrrad nach Möglichkeit nicht mitzunehmen oder auf weniger frequentierte Wochentage bzw. Tageszeiten auszuweichen". Besonders am Freitag- und Sonntagnachmittag sei mit vielen Tages- und Wochenendreisenden zu rechnen, warnt die Bahn. Im Berufsverkehr seien besonders zwischen 7 und 9 Uhr viele Pendler und Schüler unterwegs. "Wer kann, sollte daher seine Fahrt außerhalb dieser Zeiten planen. In den Ferien sind im städtischen Pendlerverkehr eher weniger Reisende unterwegs."

"Einfach einen Fahrradwagen anhängen, das geht nicht"

Einfach einen zusätzlichen Wagen anhängen, das geht so nicht, sagt der Geschäftsführer der Privatbahn Go Ahead, die etwa ins Allgäu und an den Bodensee fährt, Fabian Amini. Denn erstens gibt es nicht so viele zusätzliche Wagen, außerdem haben die Verkehrsunternehmen in Bayern meist Triebzüge: die gibt es zwar mehrteilig, aber oft können sie nur einteilig fahren. So sind auf dem Weg von München an den Bodensee ab Memmingen nur noch einteilige Züge im Einsatz, weil die Bahnsteige zu kurz sind. Sicherheit geht vor, sagt ein Schaffner von Go Ahead, schließlich müssen die Fluchtwege freibleiben und sich Türen öffnen lassen. Und dann gilt das Argument, dass da, wo ein Fahrrad steht, auch drei bis vier Menschen dicht gedrängt stehen könnten. Die Kapazitäten sind begrenzt. Auch wenn die BEG noch einige zusätzliche Züge bestellt hat. Etwa auf den Strecken München - Buchloe, Ulm - Regensburg - Neumarkt und Garmisch-Partenkirchen - Grainau.

Alternativziele auswählen - Entspannter reisen mit dem Rad

Also, der Rat aller Verkehrsunternehmen von der Länderbahn mit dem ALEX über die Bayerische Regiobahn, DB Regio, bis zu Go Ahead lautet: die Top-Ausflugsziele in der Hauptzeit meiden. Denn die langen Regionalzugverbindungen nach Salzburg, Nürnberg oder ins Allgäu sind, seit es das 9-Euro-Ticket gibt, erst recht gesteckt voll. Also vielleicht nicht an den Bodensee fahren von München, sondern ins Dachauer Hinterland. Winfried Karg von Go Ahead empfiehlt, "fahren Sie doch mal mit den Zügen der Linie RE 72 nach Mindelheim, oder zum Freizeitpark in Rammingen." Auch die Stadt Memmingen ist ein schönes Ziel und man ist vom Bahnhof direkt zu Fuß in der Stadt. Wer noch weiter fahren will, kann auch ab Memmingen dann die Linie RB 92 nutzen und zum Beispiel in Wangen oder Kißlegg aussteigen. Damit wäre das württembergische Allgäu erreicht.

Ausflüglern, die lieber entspannt mit Platz als gedrängt in sehr vollen Zügen unterwegs sein möchten, empfiehlt Go Ahead angesichts des hohen Andrangs an Reisenden, die Linie RE 96 nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Verbindungen mit den Linien RE72 und RB 92 sind deutlich leerer, heißt es.

ADFC fordert mehr Anstrengungen vom Freistaat für Radler

Die bayerische Eisenbahngesellschaft und die Verkehrsverbünde weisen auf die Leistungen hin: Dass etwa in neuen Zügen mehr Stellplätze geboten werden, dass es im Sommer an den wichtigsten Bahnhöfen sogenannte Fahrrad-Lotsen geben soll, die beim Ein- und Aussteigen helfen und Flexibilität und Kulanz. Dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC beispielsweise reicht das nicht aus.

Damit es künftig grundsätzlich leichter wird, sein Fahrrad in der Bahn mitzunehmen, fordert der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club in Bayern deutlich mehr Anstrengungen im Freistaat, so Bernadette Felsch, die Vorsitzende. Sie zieht Baden-Württemberg als Vergleich heran, wo es deutlich bessere Möglichkeiten und mehr Plätze gebe für Fahrräder: "Also die Bahnunternehmen verlangen natürlich dafür, dass sie diese Züge entsprechend ausbauen und weniger Sitzplätze haben, auch einen Ausgleich. Und das müsste der Freistaat finanzieren und er ist dazu nicht bereit." Das schlage sich auch beim bundesweiten Fahrradklima-Test des ADFC immer wieder nieder. "Also da hat Bayern auffallend schlechte Noten, ist immer eine schlechte Fünf."

Fahrrad fahren, ohne es im Zug mitzunehmen - Tipps von der Bahn

Ein Fahrrad vor Ort mieten: Wer am Zielort eine Radtour machen will, kann sich an vielen Orten in Deutschland ein Fahrrad mieten. Die Bahn weist darauf hin, dass in Berlin und München Pop-up-Stationen von Call-a-Bike eröffnet werden. Auf www.zugportal.de/fahrrad finden sich in ausgewählten Regionen zudem Links zu Fahrradverleihern.

Zeit zum Umsteigen einplanen

Mehr Zeit zum Umsteigen einplanen: Je weiter die Strecke, die man im Regionalzug zurücklegt, desto häufiger muss man umsteigen. Dann ist es oft beschwerlich die Räder aus dem einen Zug heraus zu wuchten, um sie dann in den nächsten wieder hereinzubekommen. Das ist anstrengend und es kostet Zeit. Die Bahn empfiehlt: "Um stressfrei zu reisen und möglichst keine Anschlusszüge zu verpassen, kann es sinnvoll sein, Fahrten mit längeren Umsteigezeiten zu wählen. In den Apps und auf den Buchungsseiten der Verkehrsunternehmen lässt sich dies in der Regel bei der Reiseauskunft einstellen." (Auf bahn.de oder im DB Navigator lassen sich unter dem Reiter "Zwischenhalte" die Umsteigezeiten anpassen.)

Fahrrad verschicken

Das Fahrrad verschicken. Mit der Aktion "Fahrradsommer" kann ein Fahrrad aktuell deutschlandweit für 29,90 Euro verschickt werden (sonst 49,90 Euro). Gerade für längere Urlaube sei das ideal, wirbt die Bahn. "Die Mitnahme im Zug entfällt und man ist am Zielort mit dem eigenen Rad mobil."

Alternative: Faltrad als kostenloses Reisegepäck

Fein raus ist, wer ein Faltrad hat. Tatsächlich sieht man zunehmend mehr Fahrgäste am Münchner Hauptbahnhof damit. Der Bauingenieur Daniel Nitsche hat eines neben sich abgestellt, als er auf seine S-Bahn wartet und lobt, dass sein britisches Modell "Brompton" unter zehn Euro wiegt und ihm in London genauso nützlich ist, wie in Hamburg, Frankfurt oder München. Wenn er ein- oder zweimal im Monat in München ist, hat er das Rad jedenfalls dabei. "Das ist für die Londoner Innenstadt entworfen und funktioniert in München genauso wie in Stuttgart." Es gibt auch deutsche Hersteller wie Riese&Müller mit dem "Birdy". Die Vorteile liegen auf der Hand: Einsteigen, das Rad kostenfrei mitnehmen, am Zielort entfalten und heimfahren oder zum Termin.

Bessere Fahrradabstellanlagen gefordert

Das Bahnhofsrad, das nicht viel kostet, falls es geklaut wird, das sei keine Lösung, sagt Bernadette Felsch vom ADFC. Doch damit Fahrgäste auch bessere und teurere Räder am Bahnhof lassen können, braucht es bessere Abstellanlagen. In Moosburg haben Bahn und Stadt diese Woche eine neue Anlage mit 425 Radlplätzen eröffnet. Es gibt gute Beispiele, aber ausreichend Fahrradabstellplätze gehörten an jeden Bahnhof, so Felsch. Sie erinnert an innovative Anlagen in den Niederlanden oder in der Schweiz. Auch Fahrrad-Tiefgaragen und Fahrrad-Parkhäuser sind eine Möglichkeit. Für die Anlage in Neufahrn beispielsweise gilt: Sie wird überdacht, ist gut ausgeleuchtet und so gestaltet, dass die Fahrräder auch nicht mehr so leicht umkippen. Je attraktiver so eine Anlage ist, um so mehr stiegen auch vom Auto aufs Rad um, sagen Experten.

Bei der S-Bahn entfallen die Sperrzeiten für Fahrräder in den Ferien

Bei der Münchner S-Bahn wird die Bahn nach erfolgreichen Tests in den Oster- und Pfingstferien auch in den Sommerferien auf die Sperrzeit verzichten, so Sprecher Florian Kreibe auf Anfrage von BR24. "Das heißt, alle S-Bahn-Fahrgäste in und um München können jetzt auch in den anstehenden Sommerferien ganztägig in der S-Bahn mitnehmen, also eben auch zwischen sechs und 9 Uhr morgens." In der U-Bahn bleiben die Sperrzeiten. Eine Fahrrad-Tageskarte ist dann noch zu lösen. Die kostet im MVV 3,10 Euro, die bayernweit gültige Fahrrad-Tageskarte kostet 6 Euro. Wird sie gekauft, dann steht einem Ausflug mit Radlmitnahme nichts mehr entgegen. Tatsächlich sind die Fälle auch sehr selten, in denen Räder draußen bleiben müssen.