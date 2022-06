9-Euro-Ticket kommt in der ersten Woche gut an

Marlies Frey aus Bamberg hatte sich sehr auf das 9-Euro-Ticket gefreut: Ihr Sohn studiert momentan in Bonn und kommt nicht allzu oft zu Besuch. Mit dem günstigen Ticket hatte er sich aber gleich für das erste Wochenende angekündigt: Freitagnachmittag – daraus wurde Freitagnacht.

Und genauso abenteuerlich wie die An-, gestaltete sich die Abreise mit Start in Würzburg: "Wir kamen zum Bahnsteig und es war sehr, sehr überfüllt. Dann hieß es, der Zug um 14.01 Uhr fällt aus, und der nächste auch. Das Bahnpersonal war völlig überfordert", erinnert sich Marlies Frey an das Chaos am Würzburger Bahnhof.

Lesen Sie hier: "9-Euro-Ticket: Das müssen Sie wissen"

Das 9-Euro-Ticket kommt gut an

Dieses Chaos war aber scheinbar die Ausnahme: Gut gefüllte Züge allerdings nicht, denn das 9-Euro-Ticket kommt gut an – so viel kann man nach einer Woche schon sagen.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG beispielsweise meldete keine Zwischenfälle oder Überfüllungen - aber ein Plus von etwa zehn Prozent bei den Fahrgastzahlen. Am Wochenende sogar bis zu 20 Prozent. Die Auslastung heuer an Pfingsten war vergleichbar mit der an Pfingsten 2019. Die Corona-Delle sei zum ersten Mal wieder ausgeglichen, so ein Sprecher der MVG.

Im Großraum Nürnberg am Wochenende 20 Prozent mehr Fahrgäste

Auch aus Nürnberg heißt es, das 9-Euro-Ticket wecke großes Interesse: Der ÖPNV war an den Werktagen um zehn Prozent mehr ausgelastet als vorher. Am Wochenende gab es bis zu 20 Prozent mehr Fahrgäste – was aber wohl auch an zwei Großereignissen – der Bergkirchweih und Rock im Park - gelegen haben dürfte, so Elisabeth Seitzinger, Sprecherin der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG).

Die VAG und der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg VGN hat vor allem über Apps, aber auch anderen Wege bisher schon 147.000 9-Euro-Tickets verkauft. 6,5 Millionen verkaufte 9-Euro-Tickets meldet allein die Deutsche Bahn. Auf den dazugehörigen Ansturm war man - meistens - vorbereitet: Es sei "alles gerollt, was rollen kann", sagte DB-Regio-Chef Jörg Sandvoß.

Bayerische Regiobahn: "Es hat besser funktioniert als gedacht."

Auch bei der Bayerischen Regiobahn zieht man ein positives Fazit der ersten Woche und vor allem des ersten richtigen Härtetests am Pfingstwochenende. Pressesprecherin Annette Luckner betonte, dass es besser funktioniert hätte als gedacht. Alle Fahrgäste hätten mitgenommen werden können, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle etwas eng geworden sei. Lediglich Fahrräder hätten ab und an nicht mehr reingepasst. Gerade die Züge Richtung Salzburg und Füssen seien erheblich stärker genutzt worden als gedacht. Man vergrößere dort die Kapazitäten soweit möglich.

Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn fordert dafür auch stillgelegte Züge zu reaktivieren und ergänzend Busse einzusetzen. Man hätte nichts davon, wenn die Leute jetzt mitfahren und sehen würden, das ist zu voll, das funktioniere nicht: "Die Politik muss da jetzt beim Angebot liefern, damit die Leute nicht nur ausprobieren, sondern dauerhaft auf Bus und Bahn umsteigen. Damit gelingt dann auch die Verkehrswende. Die Sommerferien, die stehen noch vor der Türe und spätestens dann muss fahren, was geht", so Barth.