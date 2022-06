9-Euro-Ticket in Schwaben: Noch kein Ansturm

Augsburg Hauptbahnhof, kurz nach 6 Uhr. Pendler sind unterwegs, Urlaubsrückkehrer und auch schon vereinzelt Ausflügler. Das 9-Euro-Ticket kommt hier gut an, nachgefragt war es in Augsburg auch schon im Vorfeld. Allein die Stadtwerke Augsburg haben das Ticket an ihren Automaten und Verkaufsstellen 30.000-mal verkauft. Auf den möglichen Ansturm hat man sich in Augsburg vorbereitet.

Möglichst viele Fahrzeuge im Einsatz

Nach Angaben der Stadtwerke Augsburg sollen bei Bedarf alle verfügbaren Busse und Straßenbahnen eingesetzt werden. Laut Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg hat man dafür die Wartung und TÜV-Abnahme der Fahrzeuge vorgezogen oder nach hinten verschoben. Sogar die älteren Modelle der Straßenbahnen, die noch Einstiegsstufen haben, könnten eingesetzt werden.

9-Euro-Ticket kommt gut an

Die Menschen am Augsburger Hauptbahnhof finden das 9-Euro-Ticket durchweg gut. So haben- sie sich zumindest in einer Umfrage des BR geäußert. Die einen freuen sich, dass ihr Monatsticket jetzt deutlich weniger kostet und sie Geld zurückbekommen, die anderen nutzen das Ticket, um vom Urlaub nach Hause zu kommen. Eine Frau will das Ticket auch nutzen, um mal auszuprobieren, wie das Zugfahren so ist – und dann vielleicht auch später mehr die Bahn und weniger das Auto nutzen.

Große Nachfrage auch im Landkreis Lindau

Genaue Zahlen hat der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben, kurz "bodo", allerdings nicht. Die Tickets werden nach Angaben eines Sprechers an zu vielen Stellen verkauft, teilweise auch bei einzelnen Busunternehmen, die für den Verkehrsverbund unterwegs sind. Man verzeichne aber einen starken Zulauf und ein großes Interesse. Viele Menschen haben nach Angaben des Sprechers bereits den Vorverkauf in Anspruch genommen und sich dabei auch gleich mit allen drei Monatstickets eingedeckt.

Fahrgastverband Pro Bahn fürchtet volle Züge im Allgäu

Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht den ÖPNV im Allgäu schlecht gerüstet für einen möglichen Fahrgast-Ansturm. Grund dafür sei zum Beispiel die Eingleisigkeit auf einigen Strecken. Man könne deswegen nicht einfach mehr Züge fahren lassen. Ein weiteres Problem seien die kurzen Bahnsteige. Es könne also bei einem höheren Fahrgastaufkommen nicht einfach ein weiterer Waggon an einen Zug gehängt werden. Das sei beispielsweise in Röthenbach auf der Strecke Kempten-Lindau der Fall.

Für Ausflüge antizyklisch unterwegs sein

Wer das 9-Euro-Ticket im Freizeitverkehr nutzen wolle, sollte im Allgäu antizyklisch reisen. So rät Pro Bahn zum Beispiel: Wer zum Wandern in die Allgäuer Alpen oder zum Radfahren an den Bodensee mit der Bahn anreisen möchte und dort mehrere Tage bleibt, sollte seine Fahrt so planen, dass er nach Möglichkeit am frühen Nachmittag dort ankommt, und die Abreise auf den späten Vormittag oder Mittag legen. Wer jedoch eine Tagestour plant, sollte möglichst früh dort eintreffen und erst nach 20 Uhr wieder zurückfahren.