9-Euro-Ticket in Mainfranken: Regiozüge voll, Normalität vor Ort

Während die Fahrgäste in Zügen über Überfüllung und Verspätungen klagen, hat es laut den Verkehrsbetrieben im Nahverkehr der drei großen unterfränkischen Städten keine größeren Probleme gegeben.

Wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) dem BR mitteilte, kam es bereits am ersten Gültigkeitstag, dem 1. Juni, zu sehr stark besetzten Zügen, vor allem auf den Strecken Frankfurt – Würzburg – Nürnberg und Würzburg – Erfurt. Vor diesem Hintergrund waren die Verkehrsunternehmen in Bayern von der BEG aufgerufen worden, kurzfristige Kapazitätsverstärkungen sowie weitere streckenspezifische Maßnahmen zu prüfen und entsprechend der zu erwartenden Nachfrage umzusetzen.

Bahn: mehr Personal an Umsteigebahnhöfen und zusätzliche Züge

Laut der stellvertretenden BEG-Pressesprecherin Jessica Vanessa Olbrich ist das Personal an den Knotenbahnhöfen verstärkt worden, um die Fahrgastromlenkung zu verbessern und gegebenenfalls die Abfertigung von Zügen zu optimieren. An den Wochenenden seien zusätzliche Zugverstärkungen auf den Strecken Würzburg – Frankfurt oder Aschaffenburg – Miltenberg – Crailsheim vorgesehen. "Allerdings können während der Sommermonate nicht unbegrenzt mehr Fahrzeuge und Personal eingesetzt werden", schreibt Olbrich. Das liege an begrenzten Ressourcen bei Personal, Fahrzeugen und Infrastruktur, aber auch an lange geplanten Baustellen. Hinzu kämen Probleme bei der finanzielle Planbarkeit, da Zusagen der Bundesregierung fehlen, ob diese die mit Kapazitätsausweitungen verbundenen Zusatzkosten tragen würde. Über die tatsächlich verkaufte Zahl von in unterfränkischen Bahnhöfen verkauften Neun-Euro-Tickets könne sie keine Auskunft geben.

Nahverkehr im Raum Würzburg im Regelbetrieb

Weniger Auswirkungen scheint die Ticket-Aktion auf den Nahverkehr vor Ort zu haben: Wie eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Mainfranken (VVM) dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, wurde bislang nur sehr punktuell auf einigen Bahnstrecken ein erhöhtes Aufkommen verzeichnet. Schwierigkeiten, dass Personen mit einem Fahrrad nicht einsteigen konnten, sind dem VVM bislang nicht bekannt. So gab es im Bereich der Stadt Würzburg bislang noch keine Probleme mit den zur Verfügung stehenden Kapazitäten bei Straßenbahn und Bus. Bis zum 6. Juni wurden im VVM-Gebiet 25.692 Neun-Euro-Tickets verkauft, 19.285 davon an den Fahrkartenautomaten. "Wir werden sehen, ob die Fahrgäste, die jetzt mit dem Neun-Euro-Ticket den ÖPNV 'schnuppern', uns im Herbst ab September dauerhaft als Fahrgäste erhalten bleiben. Dies hängt sehr stark von den Erfahrungen ab, die diese Fahrgäste bis dahin mit dem ÖPNV machen werden – wir sind aber guter Dinge", schreibt Susanna Blum aus der VVM-Pressestelle.

Schweinfurter Stadtbusse nicht überfüllt

Auch die Stadtwerke in Schweinfurt konnten zum Start des Neun-Euro-Ticket-Zeitraumes kein erhöhtes Fahrgastaufkommen feststellen. Was die Zahl der verkauften Neun-Euro-Tickets angeht, so konnten die Stadtwerke keine genauen Angaben machen. Laut Dirk Wapki von den Schweinfurter Stadtwerken besteht jedoch nach wie vor eine große Nachfrage nach den Neun-Euro-Tickets. Die Fahrradmitnahme ist in Schweinfurt in den Bussen bereits seit 2017 kostenfrei. "Von Schwierigkeiten bei der Mitnahme von Fahrrädern ist uns nichts bekannt", schreibt Wapki. Die Stadtwerke Schweinfurt hoffen, dass die Nutzer des Neun-Euro-Tickets auch nach dem Angebotszeitraum den öffentlichen Nahverkehr nutzen werden.

Busse in Aschaffenburg voller als üblich

In Aschaffenburg wurden im VAB-Kundenzentrum und in den Stadtbussen bislang über 5.000 Neun-Euro-Tickets verkauft. Wie Wolfgang Kuhn, der Betriebsleiter der Verkehrsbetriebe, dem BR sagte, hat das Ticket bisher keine Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Ab Mittag seien die Busse allerdings voller als üblich. Es sei jedoch nicht vorgekommen, dass Fahrgäste oder Fahrräder nicht mitgenommen worden wären. Kuhn kann sich vorstellen, dass künftig mehr Menschen den Nahverkehr für den Besuch der Innenstadt nutzen.