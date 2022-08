BR24-Umfrage: Wie nutzen Sie Ihr 9-Euro-Ticket?

Der 31. August ist der letzte Tag, an dem das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr gilt. Das Angebot ist Teil des Entlastungspakets, das die Bundesregierung angesichts steigender Energiekosten beschlossen hat. Die Nachfrage war hoch, doch eine direkte Fortsetzung wird es nicht geben. Wir haben Fragen an die Bürgerinnen und Bürger in Bayern.