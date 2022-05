9-Euro-Ticket: Hofer Monatskarten müssen umgetauscht werden

Die Stadtwerke Hof starten heute den Vorverkauf für das 9-Euro-Ticket. Die verbilligte Fahrkarte gilt ab 1. Juni jeweils für einen Monat für den gesamten Regionalverkehr und ÖPNV in Deutschland. In Hof können Bus-Kunden das 9-Euro-Ticket ab heute direkt in den Bussen oder in allen Vorverkaufsstellen kaufen, teilen die Stadtwerke mit.

Kunden wird Differenzbetrag bar ausbezahlt

Auch der Umtausch von bestehenden Monats-, Wochen- oder Jahrestickets ist ab heute möglich. Dazu müssen die Fahrgäste allerdings direkt in das Kundenzentrum der Stadtwerke Hof in den Unterkotzauer Weg 25 kommen. Dort wird den Kunden der bisher bezahlte Mehrbetrag für ihr Monatsticket in bar ausbezahlt, so Stadtwerke-Geschäftsführer Jean Petrahn auf BR-Anfrage. Regulär kostet die Monatskarte für die Hofer Stadtbusse 44 Euro.