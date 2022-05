9-Euro-Ticket: Erreichbare Ausflugsziele in der Region

Der Bundesrat hat am Freitag das 9-Euro-Ticket abgesegnet, mit dem in ganz Deutschland den Sommer über mit Regionalbahnen und Bussen gefahren werden darf - und das für nur neun Euro pro Monat. Ausflugsziele in der Region werden damit schnell und günstig erreichbar, das zeigt nun auch der Tourismusverband Ostbayern auf seiner Website.

Übersichtskarte zeigt Mobilität vor Ort

Auf der Website des Tourismusverbands Ostbayern kann anhand einer Übersichtskarte erkannt werden, welche Ausflugsziele sich in der eigenen Umgebung befinden. Per Klick lässt sich herausfinden, welche öffentlichen Verkehrsmittel in der Nähe sind und wie man am besten mit Bus oder Bahn dort hingelangt.

Etappen heraussuchen und so große Wanderwege abgehen

Ein Beispiel: Bei großen Wanderwegen, wie dem Goldsteig durch den Oberpfälzer und den Bayerischen Wald oder dem Jurasteig durch die Bayerische Jura lässt sich einfach eine Etappe herausgesuchen. Ein konkretes Beispiel: Mit der Bahn bis Bad Abbach im Landkreis Kelheim, dann vier Stunden wandern bis Eilsbrunn und dann mit dem Bus wieder zurück zum Bahnhof oder direkt nach Hause.

Auch möglich: Fahrräder mitnehmen

Auch die Mitnahme von Fahrrädern im Zug ist theoretisch möglich. Die Pressereferentin des Tourismusverbands Ostbayern, Ulrike Eberl-Walter, schlägt als Radtouren zum Beispiel vor: Die Oberpfälzer Radlwelt, die auch Runden anbietet, ebenso wie die Niederbayern-Tour, der Fünf-Flüsse-Radweg. "Da gibt’s ganz viele Möglichkeiten, wie man Bahn und Rad verbinden kann, je nach Wunsch und Länge", so Eberl-Walter.

Aber: Zunächst müsse das 9-Euro-Ticket erst einmal gestartet und dann beobachtet werden, wie die Lage aussieht. Sollten die Züge heillos überfüllt sein, was vielerorts bereits befürchtet wird, könnte es schwierig werden, die Fahrräder im Zug mitzunehmen.

Und wenn es regnet?

Auch bei regnerischem Wetter gibt es in der Region einiges zu entdecken - zum Beispiel Schlösser und Burgen, wie Burg Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn oder Burg Neuhaus bei Windischeschenbach im Landkreis Neustadt mit dem Waldnaabtal-Museum.

Auch Naturparkhäuser und Museen, wie das Metzgerei- und Weißwurstmuseum in Neumarkt in der Oberpfalz oder das Bernsteinmuseum in Bad Füssing im Landkreis Passau, eignen sich für einen Regentag.