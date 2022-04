9-Euro-Ticket: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Das 9-Euro-Ticket ist ein Bestandteil des "Energiekosten-Entlastungspakets", das die Bundesregierung Ende März im Grundsatz beschlossen hat. Auch wenn die Finanzierungsfragen noch nicht vollends gelöst sind, stehen die Details schon fest, wie das "Einsteigerangebot" zu bekommen ist und welche Regeln gelten. Das Gute: Es scheint unbürokratisch zu werden für die Kunden - auch für Pendler und Menschen, die schon lange Monatskarten und andere Abos nutzen. Alle kommen ab 1. Juni in den Genuss des 9 -Euro-Tickets, ohne dass sie irgendetwas tun müssen.

Ab wann gibt es das 9-Euro-Ticket und wie gilt es?

Verkaufsstart soll am 1. Juni sein. Der Aktionszeitraum geht voraussichtlich vom 01. Juni bis zum 31. August 2022, schreibt der Münchner MVV. "Das 9-Euro-Ticket wird für die Monate Juni, Juli und August jeweils zum Preis von 9 Euro pro Monat angeboten. Wer sich das 9-Euro-Ticket in allen drei Monaten kauft, zahlt somit 27 Euro." Ein 9-Euro Ticket ist für einen Kalendermonat gültig. Es soll über die verschiedenen Kanäle erhältlich sein, also an Automaten und am Schalter oder als Handy-Ticket. Laut MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch sind die Verkehrsunternehmen gerade dabei, ihre Automaten zu programmieren.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket? Was darf ich damit fahren?

Das 9-Euro-Ticket soll im Nah- und Regionalverkehr gelten und zwar in ganz Deutschland. Das heißt, wer in Nürnberg, Augsburg, oder München ein 9-Euro-Ticket kauft, hat die Regionalzüge der Bahn und aller Privatbahnen inklusive und kann auch in den jeweils anderen Verkehrsverbünden fahren. Das bedeutet, dass die Strecken München - Hof oder Nürnberg - München etwa mit direkten Regionalzugverbindungen erreichbar sind.

Auf der MVV-Homepage heißt es: "Inbegriffen sind dabei insbesondere Linienbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge (2. Klasse). Das 9-Euro-Ticket gilt jedoch nicht im Fernverkehr (z. B. ICE, IC oder EC)." Ansonsten gelten die jeweiligen Beförderungsbedingungen. Wer zum Beispiel in seinem Abo eine Fahrradmitnahme am Wochenende inbegriffen hat, der darf auch weiter das Rad kostenlos mitnehmen. Andere brauchen eine Fahrradkarte.

Wer schon eine Monats- und Wochenkarte hat, profitiert auch

Wer bereits als Stammkunde Monats- oder Wochenkarte hat und sich den Normalpreis abbuchen lässt, der soll automatisch für jeden der drei Monat nur 9 Euro zahlen. Seine Monatskarte gilt als 9-Euro Ticket. Der MVV weist darauf hin, dass niemand sein Abo kündigen muss, um das 9 -Euro Ticket zu bekommen. Alle Bedingungen gelten weiter, bis auf den Preis, der dann, so MVV-Chef Rosenbusch zu BR24 "unglaublich preisgünstig" sei. "Ich glaub' man kann es ins Schaufenster stellen, ein echtes Knallerangebot." Rosenbusch sagt, er glaube "für uns ist das eine Riesenchance zu zeigen, dass wir attraktiv sind."

Was sind mögliche Nachteile des 9-Euro-Tickets?

Das 9-Euro-Ticket ist ein sehr attraktives Angebot. Weil Kunden damit deutschlandweit für einen Bruchteil der sonst gültigen Sparpreise etwa des Bayern-Tickets verreisen können, werden sehr viele Menschen es voraussichtlich nutzen. Das heißt, Züge und Busse dürften zeitweise sehr voll werden. Fahrgastverbände befürchten Gedränge. Mehr Züge, Trambahnen oder Busse sind kurzfristig kaum zu bekommen, um das Angebot auch auszubauen. Deshalb ist zu erwarten, dass es "auf einigen Strecken auch zu Überbesetzungen kommen kann," so der MVV.

Kann das 9-Euro-Ticket noch ausgebremst werden?

In einer Arbeitsgruppe von Bund und Ländern zum 9-Euro-Ticket war ein Fahrplan verabredet worden: Demnach sollen Bundestag und Bundesrat den notwendigen gesetzlichen Änderungen am 19. und 20. Mai zustimmen, damit das 9-Euro-Monatsticket ab dem 1. Juni starten kann.

Tatsächlich ist die Finanzierung noch nicht voll geklärt. Bund und Länder sind sich noch uneins. Die Frage ist, ob die Länder im Bundesrat dem Regionalisierungsgesetz wegen des Streits um höhere Finanzmittel nicht zustimmen - und damit auch das günstige ÖPNV-Ticket blockieren würden. Auf BR24-Nachfrage sagt MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch, dass er sich das nicht vorstellen könne: "Das Angebot ist einfach zu gut. Da tagt praktisch jeden Tag eine Arbeitsgruppe. Ich bin sicher, dass da ein Kompromiss gefunden werden kann."

Wichtig sei, dass allein vom Spritverbrauch und der Energie Busse und Bahnen erheblich günstiger sind als die Fahrt im Auto. Das gelte es auch angesichts des Ukrainekriegs zu bedenken. Deshalb sei es auch nötig, nach den drei Monaten für eine ausreichende Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs zu sorgen. Rosenbusch geht davon aus, dass auch die Spritermäßigung entsprechend dem beschlossenen Tankrabatt in den Sommermonaten kommen werde.