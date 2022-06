9-Euro-Ticket: Das müssen Sie wissen

Das 9-Euro-Ticket macht ganz Deutschland zu einem großen Nahverkehrsverbund, denn egal ob irgendwo in einem Landkreis oder in einem der großen Verbünde Münchner MVV, Nürnberger VGN oder AVV in Augsburg: Regionalbusse und -bahnen sind im 9-Euro-Ticket enthalten.

Sie fahren Zug, Bus, U-Bahn und Tram? Wo fährt nichts? Was läuft aus dem Takt? Wo funktioniert es gut? Posten Sie Ihre Erlebnisse unten in den Kommentaren - oder schreiben Sie uns eine Email unter community@br24.de

Wie viele 9-Euro-Tickets wurden schon verkauft?

Das 9-Euro-Ticket ist seit 23. Mai auf bahn.de, im DB Navigator sowie an den rund 5.500 Automaten und in den über 400 DB-Reisezentren erhältlich, und das allein bei der Bahn. Auch die anderen Verkehrsunternehmen und -verbünde verkaufen 9-Euro-Tickets. Allein die DB hat insgesamt schon 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets (bundesweit, Stand 30.05.) über alle Kanäle verkauft, kann die Zahlen aber nicht regionalisieren. Im größten bayerischen Verkehrsverbund MVV München sind es laut einer Sprecherin auch schon 200.000 Tickets, die allein online gekauft wurden.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Mit den Zügen der Bayerischen Regio Bahn (BRB) kommen Fahrgäste in die Grenzbahnhöfe Salzburg und Kufstein. Deutschlandweit können alle Nahverkehrsmittel benutzt werden, dazu gehört auch die Schwebebahn in Wuppertal oder auf dem Abschnitt zwischen Garmisch und Grainau die Zahnradbahn an der Zugspitze. Entscheidend ist, was auf dem Zug steht. Denn es gibt auch Regionalverkehr in Intercity-Zügen. Dafür gab es bis zum Start des Tickets noch keine Lösung. In Zügen des Fernverkehrs, also IC und ICE und in Fernbussen wie zum Beispiel von Flixbus gilt kein 9 -Euro-Ticket.

Wie findet man die beste Verbindung?

Es lohnt der Blick ins Netz und in Apps wie DB-Navigator um die entsprechenden Züge zu finden, unter Bahn.de/Service lässt sich nur Nahverkehr anzeigen und dann die Verbindung suchen. Es gibt auch Auslastungsanzeigen, auf denen man ablesen kann, wie voll ein Zug voraussichtlich wird.

Was ist inbegriffen im 9-Euro-Ticket?

Generell gilt das 9 Euro-Ticket für alle Fahrten in den entsprechenden Verkehrsmitteln in der 2. Klasse. Kinder unter 6 Jahren sind frei. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren benötigen ein eigenes 9-Euro-Ticket oder eben eine Schülerkarte die als 9-Euro-Ticket zählt. Auch andere Monatskarten gelten als 9-Euro-Ticket, die Verkehrsunternehmen haben zugesagt, die Differenz zu den günstigen Tickets zu erstatten.

Darf man Fahrräder und Hunde mitnehmen?

Die Mitnahme von Fahrrädern kostet meist extra, empfiehlt sich aber nicht, da besonders viele Fahrgäste in Zügen erwartet werden, die Ausflugsziele ansteuern.

Auch für Hunde gelten die Bedingungen, dass ab einer bestimmten Größe eine Karte fällig wird.

Die billige Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket- gilt auch nicht bei Privatbahnen, die nicht im Nahverkehrssystem sind, wie einzelne Museumsbahnen oder die Ilztalbahn zwischen Passau und Freyung.

Die 9-Euro-Tickets sind weiter erhältlich für jeweils einen Monat bei den Verkehrsunternehmen bis Ende August. Vor allem in der Hauptverkehrszeit dürften Busse und Bahnen sehr voll werden, drum der Hinweis, es gilt weiter Maskenpflicht.