9-Euro-Ticket ade: Lange Schlagen bei der VAG in Nürnberg

Das 9-Euro-Ticket war ein Erfolg. Millionenfach verkauft, auch in Nürnberg. Doch seit Mittwoch ist der günstige Fahrschein Geschichte. Wer weiterhin mit den Öffentlichen fahren will, muss sich wieder einen regulären Fahrschein kaufen. Statt 9 Euro ist bei der VAG für eine MobiCard, die in Nürnberg und Fürth gilt, jetzt das Zehnfache fällig: 90,90 Euro. Und ab Januar wird's nochmal um drei Euro teurer.

Vergebliches Hoffen auf neues Günstig-Ticket

Viele Fahrgäste hatten auf eine kostengünstige Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket gehofft. Den Kauf einer anderen Karte haben sie deshalb bis zuletzt aufgeschoben, erklärt VAG-Sprecherin Barbara Lohss. Ob das nun Kunden sind, die durch das 9-Euro-Ticket auf den Geschmack gekommen sind, kann der Verkehrsbetrieb nicht sagen. Jedenfalls ist der Beratungsbedarf im Kundencenter hoch. Am Mittwoch und Donnerstag bilden sich lange Schlangen, die bis weit vor die Tür reichen.

Großer Andrang von Schülern

Dazu kommen noch viele Schüler. Die wollen sich nach Informationen des Verkehrsbetriebs rechtzeitig vor Schulanfang ihre Fahrkarten kaufen. Die VAG reagiert mit dem Einsatz von mehr Personal. Außerdem setzt sie nun Ukrainisch sprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die Geflüchteten beim Fahrkartenkauf in ihrer Landessprache helfen können, sagt Lohss.