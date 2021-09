9/11 – Sechsjährige rettet ihrem Onkel das Leben

Es ist der 11. September 2001 – nachmittags etwa 14.00 Uhr in Knetzgau Die 6-Jährige Kathrina hatte an diesem Tag Einschulung. Sie will mit ihrem Onkel in New York telefonieren, um ihm die Erlebnisse rund um ihren ersten Schultag zu berichten. Ihr Onkel, Erik Schenk, arbeitet im 72. Stock der Twin-Towers. Normalerweise ist er um diese Zeit schon auf dem Weg zur Arbeit. Heute aber wird er von seiner Nichte aufgehalten. Die Sechsjährige hat ihm so viel zu erzählen, dass das Telefongespräch fast eine dreiviertel Stunde dauert.

Kathrina: "Ich bin sein Glückskind"

Wegen des langes Telefongesprächs mit seiner Nichte machte sich Erik an diesem Tag viel später auf dem Weg zur Arbeit als sonst. Als er unterwegs war, schlug das erste Flugzeug in den Nordturm des World-Trade-Centers (WTC) ein. Noch immer tief bewegt, sagte er gegenüber BR24: "Es war sehr knapp. Womöglich wäre ich um diese Zeit schon im Gebäude gewesen, oder im Aufzug. Es sind viele Menschen gestorben, die ich gekannt habe." Seine Nichte habe ihm wegen des langen Gesprächs das Leben gerettet. "Sie ist mein Glückskind".

Es ist schwer, darüber zu sprechen

Nach den Terroranschlägen vom 11. September haben Erik Schenk und seine Nichte eine sehr enge Verbindung aufgebaut. Für den New Yorker ist es auch heute noch schwer, über die Ereignisse von damals zu sprechen. Die heute 26-jährige Kathrina ist eine der wenigen Personen, mit denen Erik über die Ereignisse vom 11. September reden kann. Dazu kommt außerdem, dass Erik Schenk auch den Bombenanschlag vom 26. Februar 1993 in der Tiefgarage des WTC hautnah miterlebt hat. Damals befand er sich im Gebäude.

Am Jahrestag kommen die Gefühle wieder hoch

Die Mutter von Kathrina, Barbara Schenk, bekommt noch heute eine Gänsehaut, wenn sie an damals denkt. Gerade an den Jahrestagen wie jetzt, denkt sie wieder daran, was gewesen wäre, wenn ihre 6 jährige Tochter damals nicht in New York angerufen und so lange mit ihrem Onkel telefoniert hätte. "Da kommen dann wieder diese Angstgefühle hoch. Und auch die Erleichterung als wir dann nach Stunden gehört haben, dass mein Schwager wohlauf ist." Wenn Kathrina Schenk an den 11. September 2001 zurückdenkt, ist sie heute dankbar: "Wir waren einfach unfassbar glücklich, dass wir uns noch einander haben, dass ich ihn noch in die Arme schließen kann und dann ich ihm einfach das Leben gerettet habe."