9/11: Gedenken an die Opfer der Anschläge in München

Einen Tag vor dem 20. Jahrestag der Anschläge in New York und Washington sagte die CSU-Politikerin und Landtagspräsidentin Ilse Aigner: "Damals wie heute gilt: Wir lassen uns Freiheit, Gleichheit und unsere offene Gesellschaft nicht nehmen. Als Demokraten stehen wir eng zusammen."

Menschen weltweit trauern - und bieten dem Terror die Stirn

Bei den Anschlägen waren knapp 3.000 Menschen gestorben. Der neue, erste Ende Juli in sein Amt eingeführte US Generalkonsul in München Tim Liston ergänzte: "Ob in New York oder Nürnberg, ob in Washington oder Würzburg, ob in Missoula oder München: Wir alle teilen das Gefühl des Verlusts, aber auch die Entschlossenheit, uns nicht alle unsere Freiheiten nehmen zu lassen und gemeinsam für die Werte und Grundsätze einzutreten, die wir so hochhalten."