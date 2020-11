26.11.2020, 09:34 Uhr

890 Parkplätze werden zu riesiger Photovoltaikanlage

Es handelt sich um einen Parkplatz und zugleich um eine Photovoltaikanlage: Der Automobilzulieferer ZF geht an seinem Werk in Schweinfurt neue Wege, um sich selbst mit Strom zu versorgen. Nun geht die Anlage in Betrieb.