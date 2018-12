87-jähriger Geisterfahrer stirbt bei Frontalcrash auf A93

Nach bisherigen Erkenntnissen der Rosenheimer Polizei fuhr der 87-Jährige gegen 1.20 Uhr bei Oberaudorf auf die A93 – allerdings auf der Innsbrucker Spur in Richtung Rosenheim. Nach rund sechs Kilometern, auf Höhe von Flintsbach, stieß der Seat des Rentners frontal mit einem Lastwagen zusammen.

Lkw-Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon

Der 87-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und so stark verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Der 61-jährige Fahrer des Lkw kam mit leichten Verletzungen ins Kufsteiner Krankenhaus.

Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Autobahn rund drei Stunden komplett gesperrt. Erst kurz vor 6 Uhr war die Unfallstelle geräumt.