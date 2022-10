87-Jährige rollt mit Krankenfahrstuhl auf die A93

In Weiden in der Oberpfalz ist eine 87 Jahre alte Frau mit ihrem elektrogetriebenen Rollstuhl auf die Autobahn gefahren. Aufmerksame Autofahrer hätten die Seniorin angehalten, als sie am Dienstaganachmittag an der Autobahnanschlussstelle Weiden-West mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl auf die A93 fahren wollte, teilte die Polizei mit. Die anderen Verkehrsteilnehmer hätten die Frau am Ende des Beschleunigungsstreifens aufhalten können. Dort warteten sie mit der Rentnerin dann auf die Polizei.

Auf dem Heimweg vom Friseur

Die Dame war nach eigenen Worten auf dem Heimweg vom Friseur. Dabei verlor sie offenbar vorübergehend die Orientierung, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei später von Beamten wohlbehalten nach Hause zu ihrem Sohn gebracht worden.

Der Krankenfahrstuhl hat der Polizei zufolge eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Das Befahren einer Autobahn ist damit verboten.