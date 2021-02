86-Jähriger verteidigt Parkplatz mit Schneeschaufel

In Straubing hat ein 86-jähriger Rentner mit einer Schneeschaufel auf einen 46 Jahre alten Mann aus der Oberpfalz eingeschlagen. Dieser wurde dabei leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Offenbar wollte der Rentner seinen vermeintlichen Parkplatz am Straßenrand verteidigen.

Auto war ordnungsgemäß geparkt

Der Mann aus Weiden hatte sein Auto ordnungsgemäß in einer Wohnstraße im Osten der Stadt geparkt, so die Polizei. Weil er dort nicht wegfahren wollte, schlug der 86-Jährige, der gerade beim Schneeschippen war, zu. Er zielte auch auf den Kopf des Mannes, verfehlte ihn aber und traf ihn an der Seite.

Senior muss sich wegen Körperverletzung verantworten

Anschließend schaufelte er noch Schnee auf das geparkte Auto des Weideners. Dieser rief die Polizei. Nun wird wegen Körperverletzung gegen den Senior ermittelt. Die Polizei bittet auch um Zeugenhinweise.