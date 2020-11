86-jähriger ist Spitzenreiter beim Stadtradeln Nürnberger Land

Erhard Schönhütl aus Schwarzenbruck hat in drei Wochen 2.720 Kilometer zurückgelegt, heißt es in einer Mitteilung des dortigen Landratsamts. Seit einem Sportunfall sei der 86-Jährige schwerbehindert und auf einen Rollstuhl angewiesen. Nur mit einem speziell angefertigten Liegerad sei ihm das Radfahren möglich.

170 Kilometer Tagesbestleistung

Demnach lag seine Tagesbestleistung während des Stadtradelns bei 170,54 Kilometern. "Ich möchte den Menschen zeigen, was möglich ist, was alles geht, wenn man will", sagt Erhard Schönhütl. Dieses Jahr möchte er noch auf insgesamt 23.000 Fahrrad-Kilometer kommen.

Fahrradfahren als Therapie

Fahrradfahren sei für ihn wie eine Therapie. Wenn er Schmerzen habe, setze er sich auf sein Liegerad und fahre los. In Bewegung und an der frischen Luft gehe es ihm sofort besser. "Für die Kinder, für die Enkel muss man etwas für die Umwelt tun", wird der Senior in der Mitteilung zitiert.

Kampagne für bessere Stadtluft

Stadtradeln ist eine deutschlandweite Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis. Ziel dabei ist es, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und die Emissionen in den Städten zu reduzieren.