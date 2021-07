86-Jährige fährt in München rückwärts in einen Pool

Am Donnerstag Vormittag hat eine 86-Jährige ihr Auto in München in einen Swimmingpool gesteuert. Wie die Feuerwehr berichtet, dürfte sie beim Losfahren Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt haben. Das Auto durchbrach beim Zurückfahren eine Mauer mit Eingangstor und fuhr in den abgedeckten Pool.

Glück im Unglück

Weil das Auto länger war als die Breite des Beckens, versank nur die Fahrerseite zum Teil im Wasser. Der Rest der Karosserie lag auf dem Beckenrand auf - zum Glück, denn der Pool hat eine Wassertiefe von zwei Metern.

Die 86-Jährige konnte allerdings nicht mehr selbst aus dem Auto aussteigen. Die Feuerwehrleute bauten mit einer Steckleiter einen Steg und retteten die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug.