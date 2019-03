Am Wochenende haben sich in Regensburg rund 850 Rechtsanwälte aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zum 43. Strafverteidigertag getroffen. Mit der Verabschiedung der sogenannten "Regensburger Thesen" fordern sie eine Stärkung von Verteidigerrechten.

Anwälte wollen Video-Protokolle

Die Anwälte fordern unter anderem die Video- und Audio-Dokumentation von Strafprozessen. Diese Form der Dokumentation habe für alle Verfahrensbeteiligten Vorteile, sagte Jan Bockemühl, Mitorganisator des 43. Strafverteidigertags, dem Bayerischen Rundfunk. Dann müsse man sich vor Gericht nicht mehr darüber streiten, was beispielsweise ein Zeuge an einem vergangenen Prozesstag genau gesagt hat. Außerdem könne man in einem Berufungsverfahren dokumentieren, wenn sich ein Gericht geirrt hat oder sogar von falschen Tatsachen ausgegangen ist. In anderen Ländern wie Österreich gebe es ein umfassendes Wortprotokoll. In Deutschland dagegen werde in der Hauptverhandlung nur dokumentiert, dass der Zeuge ausgesagt hat, aber nicht was er ausgesagt hat.

Pflichtverteidiger soll früher aktiv werden dürfen

Als weitere zentrale Forderungen nannte Bockemühl zum Beispiel das Recht der uneingeschränkten Akteneinsicht für den Strafverteidiger. Außerdem wollen die Anwälte erreichen, dass Pflichtverteidiger bereits früher am Verfahren beteiligt sind. Geht es nach Bockemühl, soll der Pflichtverteidiger bereits bei der ersten Vernehmung eines Tatverdächtigen beigeordnet werden und nicht erst dann, wenn der Verdächtige bereits in Haft sitzt.

Bis auf wenige Ausnahmen seien alle Thesen einstimmig verabschiedet worden, sagte Bockemühl. Der Deutsche Strafverteidigertag findet jährlich seit 1977 statt und ist europaweit das größte Zusammentreffen von Strafverteidigern.