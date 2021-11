85 Mal in München geblitzt: Fahrer erst jetzt ermittelt

Seit Mitte Oktober war der Fahrer einer Mercedes A-Klasse im Stadtgebiet an verschiedenen Standorten wiederholt automatisch geblitzt worden. In den meisten Fällen fuhr er laut Polizei statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 weit über 100 Stundenkilometer. Doch wochenlang konnte die Verkehrspolizei die Identität des Fahrzeugführers nicht klären, weil an dem Wagen ein Überführungskennzeichen angebracht war, das womöglich auf eine Firma im Ausland zugelassen ist.

Sein Pech: Der 85. Blitzer war mit Polizeikontrolle

Zum Verhängnis wurde dem 26-Jährigen eine mobile Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am vergangenen Sonntag. Kurz nach Mitternacht stoppten Beamtinnen und Beamte den Mann, weil er auf der Landshuter Allee (Mittlerer Ring) in München mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 67 fuhr. Erlaubt ist an der Stelle nur Tempo 50.

Führerschein wohl für viele Jahre weg

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Beamten den Autofahrer erwischt hatten, der seit Mitte Oktober 85 Mal geblitzt worden war. Dem 26-jährigen Münchner drohen jetzt Bußgelder von sage und schreibe 14.000 Euro und 97 Punkte in Flensburg. Für einen mindestens sechsmonatigen Führerscheinentzug reichen bereits acht Punkte, für einen einmonatigen schon zwei Punkte.

Theoretisch kämen so sieben führerscheinlose Jahre zusammen. Doch kann die Bußgeldstelle die quasi täglichen Geschwindigkeitsübertretungen als "Beharrlichkeit" auslegen und deswegen noch höhere Sanktionen aussprechen.