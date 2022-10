85 Jahre alt und voller Tatendrang: die "Tankstellen-Queen"

Ein fröhliches Klingeln der kleinen Glocke über der Tür. Sofort schallt ein freundliches "Hallo" durch den kleinen Kassenraum, gefolgt von einem herzlichen Lachen. Inmitten von Schokoriegeln, Tabakbeuteln und Zigaretten steht Aloisia Osterried hinter ihrem kleinen Kassenpult und begrüßt jeden neuen Kunden mit strahlenden Augen. Ihre langen schwarz-grauen Haare hat sie zu einem seitlichen Pferdeschwanz gebunden, der ihr über die Schulter fällt.

"Der beste Job der Welt" an der Füssener Tankstelle

Seit 62 Jahren ist Osterried die gute Seele ihrer Tankstelle in Füssen-Ziegelwies – und möchte, wie sie sagt, keinen anderen Job der Welt. "Die Leute kommen aus der ganzen Welt hierher, die sind immer gut drauf, das mag ich, das gefällt mir", sagt sie. Nie hätte sie gedacht, dass sie auch mit 85 Jahren hier noch täglich an der Kasse steht.

Die Liebe machte sie zur Tankstellenwärterin

Geboren auf einem Bauernhof in Buching, fährt sie jeden Abend mit dem Fahrrad nach Füssen, um dort zu bedienen. Eines Abends lernt die fleißige junge Kellnerin ihren späteren Mann Franz kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf. Nach der Hochzeit 1960 übernimmt das junge Paar die Tankstelle vom Schwiegervater.

Der Liter Benzin kostete damals noch 50 Pfennig, die Kunden wurden direkt an der Zapfsäule bedient. Vom Scheibenwischen über Ölwechsel und Reifendruck-Check bis hin zum Lampentausch, Aloisia Osterried war zuständig für alles: "Man hat sich Zeit genommen und die Kunden richtig gut bedient."

Keine Angst vor der neuen Technik

Viel hat sich seitdem verändert. Alte Aufgaben sind verschwunden, neue dazugekommen. Angst vor neuen Herausforderungen hat Aloisia Osterried nicht: Von der neuen Gas-Zapfsäule bin hin zum elektronischen Kassensystem, alles bedient die rüstige Dame problemlos. Auch im Internet ist sie unterwegs, bestellt sich das, was sie braucht.

Sohn Franz Osterried lacht: "Da steht dann plötzlich wieder ein Paket im Hof und ich wunder mich, wo das denn jetzt her kommt – aber dann sehe ich schon Mamas Namen und weiß, dass sie sich wieder was hat schicken lassen."

Tankstelle in der dritten Generation

1997 stirbt Osterrieds Mann. Doch mit Unterstützung ihrer drei Kinder läuft die Tankstelle, die ihr Schwiegervater 1955 eröffnet hatte, weiter. Inzwischen leitet längst ihr 60-jähriger Sohn Franz die Tankstelle samt Werkstatt. Eins aber stellt er gleich klar: "Ja, ich bin der Chef – und sie ist der Boss."

Bewegte Zeiten mit kuriosen Unfällen, Fahrverboten und Ökosteuer

Viel hat Aloisia Osterried in den sechs Jahrzehnten hier an ihrer Tankstelle, die nur knapp 100 Meter vor der Österreichischen Grenze liegt, erlebt. Kuriose Unfälle, wie den Rentner, der den Gang verwechselt, das Auto eines Holländers rammt, sich überschwänglich entschuldigt, wieder ins Auto steigt, um dann mit dem falschen Gang gleich noch einmal viel heftiger ins Urlauber-Auto zu krachen.

Zudem kamen noch die Sonntagsfahrverbote, sodass am Wochenende auf einmal viel weniger Ausflügler die Gegend um die Königsschlösser besuchten. Und letztlich die komplette Grenz-Sperrung während der Coronazeit, als auf einmal kein Übergang nach Österreich mehr möglich war.

Am eindrücklichsten aber bleibt ihr die Einführung der Ökosteuer in Erinnerung – von da an war der Sprit jenseits der Grenze einfach immer deutlich günstiger: "Die Leute haben nicht mehr gehalten bei uns, sind alle nach Österreich weitergefahren. Ich hab an einem Sonntag, wo ich hier von morgens bis abends gearbeitet habe, plötzlich nur noch 111 Mark Umsatz gemacht. Und davor haben wir wirklich viel umgesetzt. Das ganze Geld ist plötzlich nach Österreich gegangen.“

Bis heute täten die unterschiedlichen Steuern hier so nah an der Grenze extrem weh. Sie hofft, dass die Bedingungen zwischen den Ländern in Europa endlich angeglichen werden.

Mancher Urlauber hält extra zum Ratsch

Für viele ist Aloisia Osterried längst Kult. Manch einer hält sogar extra auf dem Weg in Richtung Süden – einfach auf einen kleinen Ratsch. Mit den Einheimischen spricht sie im Dialekt, den zahlreichen Touristen erklärt sie geduldig auf Englisch, wie man die Vignette richtig an die Fensterscheibe klebt. Auch auf Italienisch und Französisch hat sie sich ein paar Wörter beigebracht.

Von den schönsten Reisen wieder gerne zurück

Auch außerhalb ihrer kleinen Tanke in Füssen-Ziegelwies hat die 85-Jährige viel gesehen: War zum Beispiel in Neuseeland, China, Brasilien oder Hawaii. Doch egal wie schön die Reise auch war, heimgekommen ist sie jedes Mal wieder gern: "So was Schönes wie bei uns, das gibt es nicht – nirgendwo."

Aber: Was ist denn jetzt mit Rente? Freut sie sich nicht endlich auf ein bisschen mehr Ruhe? Das wollte vor kurzem auch ein Bekannter wissen. "Und der sagt zu meinem Sohn: Du, wie lang macht denn das jetzt deine Mama noch?! Das ist ja schon beinahe so wie mit der Queen. Ddann hat mein Sohn gesagt: Das sind doch erst 62 Jahre – das knacken wir schon noch." So schnell also denkt die „Tankstellen-Queen“ aus Füssen noch nicht ans Aufhören.