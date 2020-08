84-Jähriger ersticht seinen Schwiegersohn im Streit

Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Fichtelberg im Landkreis Bayreuth. Nach Angaben der Polizei war am Freitag Abend zwischen den beiden Männern ein Streit entbrannt. Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung griff der Ältere nach einem Messer und fügte seinem Schwiegersohn lebensgefährlich Verletzungen bei.

Opfer stirbt noch am Tatort

Trotz einer notärztlichen Versorgung starb der 55-Jährige noch am Tatort. Polizisten nahmen den 84 Jahre alten Schwiegervater vorläufig fest. Die Kriminalpolizei in Bayreuth ermittelt.