83-jähriger Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Zahnradbahn

Der Zusammenstoß seines Autos mit einer Zahnradbahn endete für einen 83-jährigen Oberbayern am Sonntagnachmittag tödlich. Der Mann wollte mit seinem Kleinwagen einen unbeschrankten Bahnübergang in Grainau queren und hatte dabei den Zug, der gerade von der Zugspitze talabwärts unterwegs war, übersehen. Das Auto wurde laut Polizei mitgeschleift und an einem Strommast in zwei Teile gerissen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lokführer wurde mit einem schweren Schock ins Krankenhaus eingeliefert.

Passagiere der Zahnradbahn unverletzt

Die 137 Insassen in der Zahnradbahn blieben unverletzt. Sie wurden mit einem Bus ins Tal nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Warum der 83-Jährige, der nicht weit entfernt vom Bahnübergang lebte, den Zug nicht gesehen hat, wird jetzt ein Gutachter klären. Augenzeugen vor Ort vermuten, dass er von der Sonne geblendet worden war.

Der Bahnverkehr zwischen Grainau und Garmisch-Partenkirchen ist laut Polizei derzeit stillgelegt.