82-Jähriger in Freystadt vermisst

In Freystadt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz wird der 82-jährige Blasius H. vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist der Senior zuletzt am Freitag gegen 17.30 Uhr nahe der Ortschaft Rohr mit seinem E-Fahrrad gesehen worden, am Sonntagvormittag erschien er nicht zu einem Treffen. Der Mann gilt als sehr zuverlässig.

Vermisster könnte in hilfloser Lage sein

Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos, daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hinweise. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, heißt es von der Polizei.

Blasius H. ist 82 Jahre alt, hat eine schlanke Figur, ist 160 Zentimeter groß und hat kurze, geschorene Haare. Der Gesuchte trägt keine Brille, dafür meist eine rot-grün karierte Kappe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neumarkt in der Oberpfalz entgegen. Wer den aktuellen Aufenthaltsort kennt, soll den Polizeinotruf 110 wählen.