10.04.2020, 13:24 Uhr

82-jähriger Autofahrer fährt im Unterallgäu fast ein Kind an

Ein 82-Jähriger hat eine gefährliche Autofahrt hingelegt: In Bad Grönenbach fuhr der Mann in zwei Gartenzäune und in ein Verkehrsschild. Beim Rückwärtsfahren übersah er zudem einen Siebenjährigen. Der Senior hat jetzt seinen Führerschein abgegeben.